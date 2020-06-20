Ставки по вкладам впервые снизились до однознаковых показателей - НБУ

В Украине впервые во времена независимости стали предлагать однознаковые процентные ставки по вкладам.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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“Впервые со времен восстановления независимости Украина входит в период однознаковых процентных ставок по вкладам. Это является предпосылкой для существенного снижения стоимости кредитов”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что замедление инфляции, стабильность на валютном рынке и работа банковского сектора без сбоев способствуют дальнейшему снижению процентных ставок.

В Нацбанке подчеркивают, что при отсутствии новых макроэкономических шоков и дальнейшего усиления защиты прав кредиторов ставки по кредитам для населения и бизнеса к концу года станут самыми низкими за всю историю банковского сектора. Учитывая достаточность капитала и ликвидности, а также снижение процентных ставок, банки готовы поддержать бизнес и население и способствовать экономическому восстановлению.

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