Президент считает, что из-за курса гривны украинские компании "недополучили миллионы и закрылись"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что из-за курса гривни украинские предприятия “недополучили миллионы и закрылись”, по его словам, все предприниматели “прекрасно понимают” ситуацию вокруг главы НБУ.

Об этом он сказал на встрече с представителями бизнеса Черновицкой области, передает “Радио Свобода”.

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“То, что миллионы недополучили предприятия из-за этого курса и закрылись, – это правда.

Мы с этим боролись с самого начала моей каденции, с лета 2019 … Да, и мы поддерживаем независимость Национального банка, но говорили всем, что как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривна, вы видите, какая у нас. Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый и т.д., и вы это прекрасно все знаете”, – подчеркнул президент.

По его словам, все предприниматели “прекрасно понимают” ситуацию вокруг главы Национального банка.

Он добавил, что вокруг хватает “людей, которые “помогают” Украине”, и привел пример заявления экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, что МВФ нужно не оказывать поддержку Украине, пока не назначат независимого руководителя НБУ.

Справка Finance.ua:

Глава Нацбанка Украины Яков Смолий 1 июля написал заявление об увольнении и подал ее президенту Украины Владимиру Зеленскому. Смолий объяснил свое решение систематическим политическим давлением на Нацбанк в течение длительного времени.

Члены Правления Национального банка Украины уважают решение главы Национального банка об отставке и разделяют его предостережение о систематическом политическом давлении.

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