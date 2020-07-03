В Украине будут публиковать данные об уплате налогов на земучастки

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Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра намерена публиковать в кадастровой карте Украины информацию об уплате налогов с земельных участков.
Об этом сообщает пресс-служба Госгеокадастра со ссылкой на главу Романа Лещенко.
“Общество должно знать правду: кто, где, сколько и когда земли получил, а также – какие налоги платятся с этой земли. Мы уже подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве с Государственной налоговой службой”, – заявил Лещенко.
Что это значит:
Пока в Украине отсутствует официальный реестр граждан, которые получили по 2 га земли в рамках государственной программы приватизации.
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“В процессе так называемой бесплатной приватизации у нас сформировалась каста “избранных”. Потому что есть люди, которые годами не могут получить гектара земли для возделывания, таких большинство. А есть те, которые на один и тот же паспорт в различных областях по пять раз получали землю в разных уголках нашей страны. Сейчас идет процесс создания такого реестра”, – рассказал глава Геокадастра.
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