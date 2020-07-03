0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 156 0

В Украине будут публиковать данные об уплате налогов на земучастки

В Украине будут публиковать данные об уплате налогов на земучастки

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра намерена публиковать в кадастровой карте Украины информацию об уплате налогов с земельных участков.

Об этом сообщает пресс-служба Госгеокадастра со ссылкой на главу Романа Лещенко.

“Общество должно знать правду: кто, где, сколько и когда земли получил, а также – какие налоги платятся с этой земли. Мы уже подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве с Государственной налоговой службой”, – заявил Лещенко.

Что это значит:

  • соглашение предусматривает обмен информацией с Налоговой службой, так что каждый участок в кадастре будет иметь привязку к уплате налогов;
  • а после проведения инвентаризации земель Геокадастр намерен опубликовать данные с фамилиями собственников таких участков на публичной кадастровой карте, а также передать правоохранительным органам информацию о незаконном отчуждении таких земель;
  • также намереваются внести изменения в земельное законодательство, которые бы позволили правоохранительным и судебным органам по упрощенной процедуре возвращать землю, которая была украдена.

Пока в Украине отсутствует официальный реестр граждан, которые получили по 2 га земли в рамках государственной программы приватизации.

Читайте также: В Раде придумали новый налог для мелких фермеров – DW

“В процессе так называемой бесплатной приватизации у нас сформировалась каста “избранных”. Потому что есть люди, которые годами не могут получить гектара земли для возделывания, таких большинство. А есть те, которые на один и тот же паспорт в различных областях по пять раз получали землю в разных уголках нашей страны. Сейчас идет процесс создания такого реестра”, – рассказал глава Геокадастра.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.