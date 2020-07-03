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Патрульные Киевской области за месяц зафиксировали более 6500 нарушений ПДД

Патрульные Киевской области за месяц зафиксировали более 6500 нарушений ПДД

Патрульные Киевской области выявили более 6500 нарушений правил дорожного движения.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевщины в FACEBOOK.

“С 1 по 30 июня на территории области проходил комплекс профилактических мероприятий по усилению контроля за безопасностью дорожного движения, с целью снижения уровня травматизма в авариях”, – напомнили в полиции.

За месяц отработки патрульные выявили 6507 нарушений ПДД, совершенных водителями, пешеходами и велосипедистами.

Чаще всего полицейские фиксировали такие нарушения:

  • 1026 раз – превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств;
  • 302 водителя транспортных средств, управляющие с признаками опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции;
  • 135 нарушений ПДД пешеходами;
  • 26 нарушений правил проезда пешеходных переходов.

Напомним, 3 июня этого года Рада приняла за основу законопроект о повышении штрафов для пешеходов-нарушителей.

А в МВД планируют в сентябре предложить Раде принять законопроект, которым будут значительно увеличены штрафы за превышение скорости – в 6 раз.

Справка Finance.ua:

  • С момента начала работы в Киеве системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения было зафиксировано в 4,5 раза меньше правонарушений.
  • За это время система автофиксации принесла в госбюджет почти 32 млн грн.
По материалам Finance.UA
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