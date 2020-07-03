Патрульные Киевской области за месяц зафиксировали более 6500 нарушений ПДД

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Патрульные Киевской области выявили более 6500 нарушений правил дорожного движения.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевщины в FACEBOOK.
“С 1 по 30 июня на территории области проходил комплекс профилактических мероприятий по усилению контроля за безопасностью дорожного движения, с целью снижения уровня травматизма в авариях”, – напомнили в полиции.
За месяц отработки патрульные выявили 6507 нарушений ПДД, совершенных водителями, пешеходами и велосипедистами.
Чаще всего полицейские фиксировали такие нарушения:
Напомним, 3 июня этого года Рада приняла за основу законопроект о повышении штрафов для пешеходов-нарушителей.
А в МВД планируют в сентябре предложить Раде принять законопроект, которым будут значительно увеличены штрафы за превышение скорости – в 6 раз.
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