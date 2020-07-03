Патрульные Киевской области за месяц зафиксировали более 6500 нарушений ПДД

Патрульные Киевской области выявили более 6500 нарушений правил дорожного движения.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевщины в FACEBOOK.

“С 1 по 30 июня на территории области проходил комплекс профилактических мероприятий по усилению контроля за безопасностью дорожного движения, с целью снижения уровня травматизма в авариях”, – напомнили в полиции.

За месяц отработки патрульные выявили 6507 нарушений ПДД, совершенных водителями, пешеходами и велосипедистами.

Чаще всего полицейские фиксировали такие нарушения:

1026 раз – превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств;

302 водителя транспортных средств, управляющие с признаками опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции;

135 нарушений ПДД пешеходами;

26 нарушений правил проезда пешеходных переходов.

Напомним, 3 июня этого года Рада приняла за основу законопроект о повышении штрафов для пешеходов-нарушителей.

А в МВД планируют в сентябре предложить Раде принять законопроект, которым будут значительно увеличены штрафы за превышение скорости – в 6 раз.

Справка Finance.ua:

С 1 июля система автоматической видеофиксации нарушений ПДД начала фиксировать новые нарушения. Среди них – проезд по полосе общественного транспорта.

С момента начала работы в Киеве системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения было зафиксировано в 4,5 раза меньше правонарушений.