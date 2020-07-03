Милованов дал рекомендации, куда лучше инвестировать украинцам (видео)

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Большинство экспертов предлагают или диверсифицировать средства, или инвестировать в тот рынок, в котором вкладчик средств лучше разбирается.
Об этом заявил экс-министр развития экономики, а сейчас президент Киевской школы экономики – Тимофей Милованов в интервью Finance.ua.
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“Есть пассивный и активный подход к инвестициям. Пассивный – это диверсифицировать активы. Большинство людей в мире так инвестируют”, – отмечает он.
Тимофей Милованов рассказал, что не рекомендовал бы людям активные инвестиции, когда нужно выбирать отрасль, идею, бизнес, стартап или проект, пока у инвестора нет столько денег, чтобы он мог рисковать. Сначала лучше использовать пассивные инвестиции, а впоследствии их нарастить.
Совет: при активном инвестировании нужно выделить определенный процент, который вы готовы с большой вероятностью потерять. Это может быть от 3% до 7%.
“Так из 100 тыс. гривен можно взять 4 тыс. грн и поиграть с ними в активных инвестициях”, – отмечает он.
Пассивные инструменты инвестирования в Украине. По словам Милованова, в Украине количество инструментов пассивных инвестиций ограничено по сравнению с тем их количеством, которое есть в Канаде, Штатах или Европе.
“Там обычно есть система пенсионных фондов, система индексов на рынке ценных бумаг – и очень легко в них инвестировать. Так большинство людей и делает. Профессора чаще всего инвестируют через 2-3 компании с хорошей репутацией, в пенсионные фонды, которые просто скупают акции крупнейших компаний. И большинство активов люди имеют в этих деньгах. А когда человек готовится к выходу на пенсию, рекомендуется не держать все эти активы в ценных бумагах, а понемногу переводить их в “treasury bills”, у нас это ОВГЗ”, – рассказал он.
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