В МИД назвали топ-3 страны, которые интересуют украинцев

Украинские туристы больше всего интересуются путешествиями в Венгрию, Турцию и Францию. Такие данные были получены согласно анализу интерактивной карты для планирования путешествий за границу во время пандемии.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

“Я могу назвать топ-3 страны, которые сегодня проверяют на карте. Страна номер один – это Венгрия. Мы связываем это с тем, что согласно договоренностям, через Венгрию действует транзит. Очевидно, наши соотечественники изучают возможность въезда на территорию ЕС автомобилем. Вторая страна, которая интересует украинцев – Турция. Третья страна – Франция”, – сказал Кулеба.

По его словам, граждане больше всего просматривают 15 стран на онлайн-карте, которую запустил МИД. Среди них: Польша, Сербия, Германия, Россия, Испания, Греция, Италия, Хорватия, Румыния, Египет, Беларусь.

“Другие страны не вызывают особого интереса у украинских граждан”, – отметил Кулеба.