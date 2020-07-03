В Украине создали новый ракетный двигатель (видео)

В Украине успешно завершили второй этап испытаний однокамерного жидкостного ракетного двигателя РД861К.

Об этом сообщил Национальный промышленный портал. Двигатель был разработан ГП «КБ «Южное» и изготовлен ГП «ПО ЮМЗ им. Макарова».

Ракетный двигатель РД861К входит в состав третьей ступени РН «Циклон-4М» и планируется использовать в качестве маршевого двигателя второй ступени новой ракеты-носителя «Циклон-4М». Проведенные испытания завершили полный цикл наземной отработки двигателя и окончательно подтвердили работоспособность конструкции, систем и узлов двигателя.

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Эти окончательные испытания подтвердили готовность двигателя к летным испытаниям в составе ступени ракетоносителя «Циклон-4». Двигатель способен обеспечивать многократный запуск и управление вектором тяги по каналам «тангаж» и «рыскание» в условиях космического пространства во время выведения полезной нагрузки в целевую точку траектории.