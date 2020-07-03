0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 29 0

В Украине создали новый ракетный двигатель (видео)

В Украине создали новый ракетный двигатель (видео)

В Украине успешно завершили второй этап испытаний однокамерного жидкостного ракетного двигателя РД861К.

Об этом сообщил Национальный промышленный портал. Двигатель был разработан ГП «КБ «Южное» и изготовлен ГП «ПО ЮМЗ им. Макарова».

Ракетный двигатель РД861К входит в состав третьей ступени РН «Циклон-4М» и планируется использовать в качестве маршевого двигателя второй ступени новой ракеты-носителя «Циклон-4М». Проведенные испытания завершили полный цикл наземной отработки двигателя и окончательно подтвердили работоспособность конструкции, систем и узлов двигателя.

Читайте также: Blue Origin испытывает новый двигатель для ракеты Vulcan

Эти окончательные испытания подтвердили готовность двигателя к летным испытаниям в составе ступени ракетоносителя «Циклон-4». Двигатель способен обеспечивать многократный запуск и управление вектором тяги по каналам «тангаж» и «рыскание» в условиях космического пространства во время выведения полезной нагрузки в целевую точку траектории.

По материалам Вечірній Київ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.