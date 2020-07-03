В Украине создали новый ракетный двигатель (видео)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Украине успешно завершили второй этап испытаний однокамерного жидкостного ракетного двигателя РД861К.
Об этом сообщил Национальный промышленный портал. Двигатель был разработан ГП «КБ «Южное» и изготовлен ГП «ПО ЮМЗ им. Макарова».
Ракетный двигатель РД861К входит в состав третьей ступени РН «Циклон-4М» и планируется использовать в качестве маршевого двигателя второй ступени новой ракеты-носителя «Циклон-4М». Проведенные испытания завершили полный цикл наземной отработки двигателя и окончательно подтвердили работоспособность конструкции, систем и узлов двигателя.
Читайте также: Blue Origin испытывает новый двигатель для ракеты Vulcan
Эти окончательные испытания подтвердили готовность двигателя к летным испытаниям в составе ступени ракетоносителя «Циклон-4». Двигатель способен обеспечивать многократный запуск и управление вектором тяги по каналам «тангаж» и «рыскание» в условиях космического пространства во время выведения полезной нагрузки в целевую точку траектории.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нардеп: прибыль госпредприятий падает - зарплаты их директоров растутВчера, 10:32 - 1646 12
ТОП-5 стран с самыми высокими штрафами за нарушение ПДДПозавчера, 21:08 - 6271 8
Авторынок Украины полностью восстановился: ТОП-5 самых популярных марок июняВчера, 08:02 - 17901 7
В Раде придумали новый налог для мелких фермеров - DWВчера, 21:00 - 863 5
Денисовой понадобилось 3,5 млн на создание сайта Уполномоченного ВРУ по правам человекаВчера, 17:21 - 591 5
Авторынок Украины полностью восстановился: ТОП-5 самых популярных марок июняВчера, 08:02 - 17901 7
Курс наличного доллараВчера, 12:30 - 3143
Служба занятости назвала наиболее оплачиваемые вакансии в столицеВчера, 09:06 - 2966 2
Подпадают ли под гарантии ФГВФЛ вклады, открытые через интернет-банкинг - ответ ФондаВчера, 15:37 - 2431
В столице смягчили карантин: что разрешилиВчера, 12:45 - 2301 1
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 484
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)01.07.2020, 13:10 - 585 2
"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)30.06.2020, 15:10 - 4413 11
Искусственный интеллект впервые сыграет главную роль в фильме (видео)29.06.2020, 15:27 - 1455
Японский стартап создал умную маску для пандемии коронавируса (фото)28.06.2020, 12:17 - 1450 1