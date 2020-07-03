Qatar Airways сделала обязательным ношение защитных экранов для пассажиров

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Qatar Airways сделала обязательным для пассажиров эконом-класса ношение на борту самолета защитного прозрачного экрана на лице в дополнение к маске для снижения рисков распространения COVID-19 во время полета.
Новое требование распространяется на взрослых и детей от 2 лет. Средства защиты можно будет снимать только во время приема пищи.
Пассажиры бизнес-класса смогут носить защитные экраны по желанию. В авиакомпании такую политику объяснили тем, что в салоне бизнес-класса больше пространства между людьми.
Защитные экраны одноразового использования Qatar Airways будет выдавать бесплатно. Это будет происходить во время регистрации на рейс при вылете из Дохи и у выходов на посадку в других аэропортах. Экраны поставляются в двух размерах — для детей и взрослых.
Дополнительно уже на борту каждый пассажир получает дорожный набор, в который входят хирургическая маска, большие одноразовые перчатки и гель для обработки рук на основе спирта.
В Qatar Airways напомнили, что регулярно проводят дезинфекцию самолетов, а одеяла, подушки, наушники и другие предметы проходят обработку после каждого полета.
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