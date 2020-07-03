Проминвестбанк закрывает счета физлиц

Проминвестбанк проводит работу по оптимизации деятельности в сфере розничного бизнеса, в том числе путем закрытия счетов физических лиц, открытых в банке.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Перечень физических лиц, чьи счета планируется закрыть, можно найти по ссылке.

Что делать:

лиц из перечня банк просит обратиться в Левобережное отделение ПАО «Проминвестбанк» (г. Киев, бул. Перова, 28) для получения остатка средств;

если лица из перечня не обратятся в отделение банка до 20.07.2020 включительно, обязательства ПАО «Проминвестбанк» перед ними будут считаться таковыми, которые не могут быть выполнены;

денежные средства таких лиц будут перечислены частному нотариусу Киевского городского нотариального округа Розсохе Сергею Сергеевичу (Украина, г. Киев, пер. Музейный, д. 4, этаж 3). По адресу лица смогут их получить при личном обращении, о чем будут уведомлены нотариусом дополнительно.

Дополнительную информацию можно получить, обратившись в отделение ПАО «Проминвестбанк» или контакт-центр по телефону (044) 279 51 61 или 0800 21 51 61 (бесплатно по Украине со стационарных телефонов).