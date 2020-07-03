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В Кабмине объяснили, для чего будет повышена минималка

В Кабмине объяснили, для чего будет повышена минималка

Денис Шмыгаль заявил, что рост минималки будет способствовать приведению зарплаты к реальному прожиточному минимуму.

Об этом написал премьер-министр Украины на своей странице в FACEBOOK.

“Наше видение необходимости повышать МЗП базируется на 5 факторах, которые мы анализируем (потребительский спрос, инфляция, занятость, преодоление бедности, неравенство). Активные дебаты по минимальной зарплате были и в 2016-2017 годах, поэтому мы тщательно изучили преимущества и недостатки тогдашнего решения”, – отметил чиновник.

Что даст увеличение минимальной зарплаты (по оценкам правительства):

  • будет стимулировать потребительский спрос на украинскую продукцию;
  • позволит привести минимальную зарплату к реальному прожиточному минимуму, который сейчас фактически составляет 4,9 тыс. грн;
  • не окажет значительного влияния на инфляцию;
  • так же в условиях разогрева экономики не увеличится и безработица, что четко можно отследить по опыту 2017 года.

Ранее президент Владимир Зеленский поставил задачу Кабинету Министров повысить уровень минимальной заработной платы в Украине.

Напомним, с 1 января минимальная зарплата в Украине составляет 4723 грн.

Справка Finance.ua:

График, по которому будут повышать минимальную зарплату:

  • с 1 сентября – возрастет до 5000 грн (+277 грн или + 5,9%);
  • с 1 января 2021 года – до 6000 грн (+1000 грн или +20%);
  • с 1 июля 2021 года – до 6500 грн (+500 грн или +8,3%).

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По материалам Finance.UA
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