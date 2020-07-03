В Кабмине объяснили, для чего будет повышена минималка

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Денис Шмыгаль заявил, что рост минималки будет способствовать приведению зарплаты к реальному прожиточному минимуму.
Об этом написал премьер-министр Украины на своей странице в FACEBOOK.
“Наше видение необходимости повышать МЗП базируется на 5 факторах, которые мы анализируем (потребительский спрос, инфляция, занятость, преодоление бедности, неравенство). Активные дебаты по минимальной зарплате были и в 2016-2017 годах, поэтому мы тщательно изучили преимущества и недостатки тогдашнего решения”, – отметил чиновник.
Что даст увеличение минимальной зарплаты (по оценкам правительства):
Ранее президент Владимир Зеленский поставил задачу Кабинету Министров повысить уровень минимальной заработной платы в Украине.
Напомним, с 1 января минимальная зарплата в Украине составляет 4723 грн.
График, по которому будут повышать минимальную зарплату:
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