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Главу Минфина не устраивает низкий курс доллара

Главу Минфина не устраивает низкий курс доллара

Для повышения доходов госбюджета в Украине желателен более высокий курс доллара.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в пятницу, 3 июля.

“То, что стабильность курса является положительной ситуацией, тут трудно спорить. Единственный вопрос, нам, как бюджету, желательно, чтобы этот курс был немножко выше. Ожидания у нас в бюджете были заложены”, – сказал он.

При этом министр считает, что “это не проблема, это не критическая ситуация”. По его словам, недоборы на таможне Минфин перекрывает экономией по обслуживанию госдолга.

Справка Finance.ua:

  • Председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев не видит угроз для сотрудничества с МВФ и для курса гривны после заявления об отставке главы Нацбанка Якова Смолия.
  • Отставка главы Национального банка Украины Якова Смолия не должна повлиять на курс гривны к доллару. После соответствующих решений ситуация придет в норму.

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По материалам Корреспондент.net
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