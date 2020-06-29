Через два года в Европе создадут конкурента Visa и Mastercard

Через два года в Европе появится новая платежная система, которая станет конкурентом американским Visa и Mastercard.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Читайте также: Биометрические платежи: успехи FacePay24 в Украине

Запустят ее 16 крупных банков из пяти европейских государств. В соглашении о создании европейской платежной системы приняли участие кредитные учреждения таких стран:

Бельгии;

Франции;

Германии;

Испании;

Нидерландов.

Среди этих учреждений, согласно данным Reuters, фигурируют UniCredit, Societe Generale, Commerzbank, Deutsche Bank и другие. В самом соглашении говорится, что эта европейская платежная система станет новым стандартом для европейских потребителей и коммерсантов по всем типам транзакций. Европейский центробанк такое решение банков поприветствовал.

Реклама

Участники соглашения также призывают другие финучреждения и организации, предоставляющие услуги по осуществлению платежей, присоединиться к их инициативе до конца текущего года. Более того, речь идет не только о создании конкурента американским платежным системам, но и о необходимости полностью оцифровать регион, где половина всех розничных платежей производится все еще наличными.