Через два года в Европе создадут конкурента Visa и Mastercard

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Через два года в Европе появится новая платежная система, которая станет конкурентом американским Visa и Mastercard.
Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.
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Запустят ее 16 крупных банков из пяти европейских государств. В соглашении о создании европейской платежной системы приняли участие кредитные учреждения таких стран:
Среди этих учреждений, согласно данным Reuters, фигурируют UniCredit, Societe Generale, Commerzbank, Deutsche Bank и другие. В самом соглашении говорится, что эта европейская платежная система станет новым стандартом для европейских потребителей и коммерсантов по всем типам транзакций. Европейский центробанк такое решение банков поприветствовал.
Участники соглашения также призывают другие финучреждения и организации, предоставляющие услуги по осуществлению платежей, присоединиться к их инициативе до конца текущего года. Более того, речь идет не только о создании конкурента американским платежным системам, но и о необходимости полностью оцифровать регион, где половина всех розничных платежей производится все еще наличными.
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