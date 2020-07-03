Шмыгаль рассказал о формировании бюджета на 2021 год

Правительство находится в процессе макроэкономического планирования на 2021 год. Четко учтены социальные обязательства перед украинскими гражданами и перед международными и внутренними партнерами.

Об этом во время часа вопросов к правительству в парламенте сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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“Мы находимся в процессе макроэкономического планирования и создания так называемой бюджетной резолюции, хотя законом снято это в этом году в связи с коронавирусом, но Минфин работает. Мы четко уверены в том, что выполним все обязательства перед медицинской и социальной сферой, перед нашими педагогами. Мы четко учли повышение минимальной зарплаты с 1 сентября до 5000 гривен. Четко понимаем, как планировать и выполнять бюджет следующего года, и том числе по погашению международных и внутренних долговых обязательств”, – сказал Шмыгаль.

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