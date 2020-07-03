Повышение тарифов на э/э приведет к увеличению тарифов на воду - эксперт

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Повышение тарифов “Укрэнерго” на передачу электроэнергии приведет к росту тарифов на воду.
Об этом заявила вице-президент Ассоциации водоканалов Украины “Укрводоканалэкология” Ольга Бабий в комментарии ExPro.
По словам эксперта, рост тарифов на передачу электроэнергии и диспетчеризацию по цепочке ударит по всем отраслям экономики. По предварительным оценкам, розничная цена электроэнергии возрастет от 3 до 5% в зависимости от региона.
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“Это ударит по всем потребителям – по промышленным потребителям, по бюджетам, то есть вырастут расходы на энергопотребление во всех”, – сказала Бабий.
Она также отметила, что рост тарифов на электроэнергию повлечет за собой рост тарифов на воду.
“В структуре тарифов водоканалов на поставку воды электроэнергия занимает в пределах 30%. В структуре тарифов на очистку сточных вод электроэнергия занимает в среднем 45-50%. Если мы говорим, что розничная цена на рынке для всех промышленных потребителей вырастет на 3%, то соответственно для водоканалов в структуре тарифа эта цена возрастет на 1-2 %. То есть тариф вырастет. Потенциально тариф на воду или канализацию”, – сказала Бабий.
Напомним, 24 июня Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг собиралась повысить в 4 раза тарифы “Укрэнерго” на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, связав это с выполнением Меморандума правительства с инвесторами в зеленую энергетику.
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