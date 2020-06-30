Payoneer возобновила работу всех сервисов своих карт

2 июля 2020 года международная платежная платформа Payoneer полностью возобновила все сервисы карт Payoneer Prepaid Mastercard®.

Об этом Finance.ua сообщила пресс-служба компании.

Что это значит. Средства с карт уже можно переводить на банковские счета. Кроме того, заработали сервисы проведения платежей и управления валютами. Ранее у пользователей карт появилась возможность снять наличные в банкоматах (без комиссии) и в кассах.

Ранее ожидалось, что Payoneer смогут активировать вышеперечисленные функции только 6 июля.

«Мы отреагировали на отзывы своих клиентов и смогли запустить все сегодня. Вскоре мы также предоставим нашим клиентам возможность пополнять карты новыми средствами. Мы делаем это поэтапно и сообщим вам, когда данная возможность вступит в силу для вашей учетной записи, поэтому обязательно следите за электронным письмом от Payoneer с информацией», – сообщила в COO Payoneer Керен Леви в своем видео-обращении.

Завершив аудит и сняв блокировку с Wirecard UK, FCA подтвердили: все средства держателей карт хранятся на защищенных трастовых счетах в банках 1-го уровня в Великобритании, в соответствии с их требованиями и согласно лицензии.

FCA продолжает следить за деятельностью Wirecard и предлагать дополнительные требования для обеспечения более высокого уровня надзора.

Справка Finance.ua:

Ранее стало известно, что средства на картах международной платформы Payoneer оказались временно заморожены.