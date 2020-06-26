Payoneer намерен вернуть 100% средств клиентов замороженных карт

Средства на картах международной платформы Payoneer оказались временно замороженными.

Об этом Finance.ua сообщила пресс-служба компании.

Что произошло. Причина в том, что дочерняя финтех-компания Wirecard – Wirecard AG в Германии – оказалась замешана в крупном мошенничестве и объявила о своей несостоятельности. Ряд компаний и платежных решений, сотрудничающий с Wirecard, столкнулись с различными трудностями.

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СЕО Payoneer Скотт Галит в своем сообщении объяснил, что основным эмитентом prepaid-карт (пер. предоплаченных карт) Payoneer является Wirecard UK в Великобритании. При этом о своем банкротстве объявило другое юридическое лицо – Wireсard AG в Германии. Поэтому Wirecard UK не зависят от Wirecard AG в Германии.

Как решили проблему. Компания Wirecard UK отдельно регулируется Financial Conduct Authority (FCA) – органом финансового регулирования в Великобритании. После того, как FCA стало известно, что WireСard AG в Германии объявила о своем банкротстве, 26 июня органом было принято решение о временной заморозке всех средств Wirecard UK, с тем, чтобы эти средства не были вовлечены в дело о неплатежеспособности компании в Германии. И сделано это для защиты всех держателей карт.

«FCA обнадежило всех прогрессом в аудите по делу Wirecard Card Solutions. Вне зависимости от исхода, мы решили не ждать их решения: даже в случае дефицита средств Payoneer намерен вернуть 100% средств своих клиентов. Мы работаем над деталями и разрабатываем план, чтобы вы получили назад все свои средства», – отметил Скотт Галит.