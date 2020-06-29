В Офисе президента отреагировали на отставку главы НБУ Смолия

В Офисе президента призвали сбросить политический окрас с дискуссии об отставке главы Национального банка Украины Якова Смолия.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Также отмечается, что правление Нацбанка продолжит свою деятельность на принципах независимости и профессионализма.

“Национальный банк Украины совместно с правительством должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политики, что послужит залогом для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности и будет способствовать экономическому росту и возобновлению банковского кредитования”, – говорится в заявлении.

В Офисе президента призвали “избавить дискуссию о деятельности НБУ от политической окраски”.

Справка Finance.ua:

Председатель НБУ Яков Смолий подал на имя президента Украины Владимира Зеленского заявление об отставке «по собственному желанию». Заявление написано и подано 1 июля.