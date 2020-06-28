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В первом полугодии 2020 года транзит газа составил 25 млрд кубометров

В первом полугодии 2020 года транзит газа составил 25 млрд кубометров

За 6 месяцев 2020 года Оператор ГТС Украины протранзитировал 24,9 млрд куб. м газа согласно новому транзитному соглашению. Это на 45% меньше, чем в первом полугодии прошлого года (45,1 млрд куб. м).

С начала года Газпром полностью рассчитывается за весь объем забронированных мощностей, из которых по итогам полугодия использовал 78%. Со своей стороны ОГТСУ выполняет все суточные заявки и в дальнейшем будет обеспечивать бесперебойность транспортировки газа в европейские страны.

В западном направлении было протранзитировано 22,9 млрд куб. м газа. В частности, в Польшу – 1,8 млрд куб. м, Словакию – 16,9 млрд куб. м, Венгрию – 4,2 млрд куб. м.

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В трансбалканском направлении транзит составил 1,9 млрд куб. м. Из них 0,4 млрд куб. м – в Румынию и 1,5 млрд куб. м – в Молдову. Заметим, что в июне транзит украинской ГТС в трансбалканском направлении резко увеличился из-за остановки газопровода «Турецкий поток».

Также в первом полугодии 2020 года в режиме short-haul были проведены тестовые транзитные операции по маршрутам Словакия-Венгрия, Словакия-Польша и Венгрия-Словакия, а также – с таможенного склада в Словакию, Польшу и Венгрию.

Справка Finance.ua:

  • Транзитное соглашение между НАК «Нафтогаз Украины» и российским ПАО «Газпром», заключенное в конце 2019 года сроком на пять лет, предусматривает минимальные гарантированные объемы транзита – 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/сутки) в 2020 году и по 40 млрд кубометров (110 млн куб. м/сут) в 2021-2024 годах.
  • В июне транзит газа по южному маршруту ГТС Украины составил 26,5 млн куб. м, что на 50% превышает показатели мая и в 4 раза больше, чем в апреле.
По материалам Finance.UA
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