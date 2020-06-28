В первом полугодии 2020 года транзит газа составил 25 млрд кубометров

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За 6 месяцев 2020 года Оператор ГТС Украины протранзитировал 24,9 млрд куб. м газа согласно новому транзитному соглашению. Это на 45% меньше, чем в первом полугодии прошлого года (45,1 млрд куб. м).
С начала года Газпром полностью рассчитывается за весь объем забронированных мощностей, из которых по итогам полугодия использовал 78%. Со своей стороны ОГТСУ выполняет все суточные заявки и в дальнейшем будет обеспечивать бесперебойность транспортировки газа в европейские страны.
В западном направлении было протранзитировано 22,9 млрд куб. м газа. В частности, в Польшу – 1,8 млрд куб. м, Словакию – 16,9 млрд куб. м, Венгрию – 4,2 млрд куб. м.
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В трансбалканском направлении транзит составил 1,9 млрд куб. м. Из них 0,4 млрд куб. м – в Румынию и 1,5 млрд куб. м – в Молдову. Заметим, что в июне транзит украинской ГТС в трансбалканском направлении резко увеличился из-за остановки газопровода «Турецкий поток».
Также в первом полугодии 2020 года в режиме short-haul были проведены тестовые транзитные операции по маршрутам Словакия-Венгрия, Словакия-Польша и Венгрия-Словакия, а также – с таможенного склада в Словакию, Польшу и Венгрию.
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