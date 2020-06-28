Ситуация с отдельными налогами во время карантина была катастрофическая - налоговая

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Поступления от налога с доходов физических лиц во время карантина упали на 10-80%.
Об этом свидетельствуют данные Государственной налоговой службы.
“В худшие месяцы карантина ситуация была катастрофическая. В торговле падение на более чем 80%. В других отраслях обошлось падением на 10-30%, несмотря на жесткие меры”, – сообщили в ГНС.
Инфографика: ГНС
“По факту, эти цифры также показывают и падение доходов населения во время карантина в разрезе отраслей. Эти цифры показывают, что карантин мы обязаны ослаблять в любом случае”, – заявил народный депутат Марьян Заблоцкий.
“Карантинные послабления” для бизнеса на период карантина:
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