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Ситуация с отдельными налогами во время карантина была катастрофическая - налоговая

Ситуация с отдельными налогами во время карантина была катастрофическая - налоговая

Поступления от налога с доходов физических лиц во время карантина упали на 10-80%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной налоговой службы.

“В худшие месяцы карантина ситуация была катастрофическая. В торговле падение на более чем 80%. В других отраслях обошлось падением на 10-30%, несмотря на жесткие меры”, – сообщили в ГНС.


Инфографика: ГНС

“По факту, эти цифры также показывают и падение доходов населения во время карантина в разрезе отраслей. Эти цифры показывают, что карантин мы обязаны ослаблять в любом случае”, – заявил народный депутат Марьян Заблоцкий.

Справка Finance.ua:

“Карантинные послабления” для бизнеса на период карантина:

  • до 30 июня освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) 300% доплаты медикам (но без потерь для местных бюджетов);
  • пособие по частичной безработице освобождается от налогообложения НДФЛ и военным сбором;
  • возможность получать пособие по частичной безработице для ФЛП;
  • до конца последнего месяца карантина приостановлены сроки рассмотрения жалоб налогоплательщиков и продлили освобождение от штрафов и пени за просрочку потребительского кредита;
  • ФЛП освобождены от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за себя до 31 мая;
  • мораторий на проверки и неприменение штрафов и пени за нарушение налогового законодательства и законодательства по ЕСВ до конца карантина;
  • продлевается и упрощенная процедура капитализации банков.

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По материалам Економічна Правда
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