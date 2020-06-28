Ситуация с отдельными налогами во время карантина была катастрофическая - налоговая

Поступления от налога с доходов физических лиц во время карантина упали на 10-80%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной налоговой службы.

“В худшие месяцы карантина ситуация была катастрофическая. В торговле падение на более чем 80%. В других отраслях обошлось падением на 10-30%, несмотря на жесткие меры”, – сообщили в ГНС.



Инфографика: ГНС

“По факту, эти цифры также показывают и падение доходов населения во время карантина в разрезе отраслей. Эти цифры показывают, что карантин мы обязаны ослаблять в любом случае”, – заявил народный депутат Марьян Заблоцкий.

Справка Finance.ua:

“Карантинные послабления” для бизнеса на период карантина:

до 30 июня освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц ( НДФЛ ) 300% доплаты медикам (но без потерь для местных бюджетов);

) 300% доплаты медикам (но без потерь для местных бюджетов); пособие по частичной безработице освобождается от налогообложения НДФЛ и военным сбором;

и военным сбором; возможность получать пособие по частичной безработице для ФЛП ;

; до конца последнего месяца карантина приостановлены сроки рассмотрения жалоб налогоплательщиков и продлили освобождение от штрафов и пени за просрочку потребительского кредита;

ФЛП освобождены от уплаты единого социального взноса ( ЕСВ ) за себя до 31 мая;

освобождены от уплаты единого социального взноса ( ) за себя до 31 мая; мораторий на проверки и неприменение штрафов и пени за нарушение налогового законодательства и законодательства по ЕСВ до конца карантина;

до конца карантина; продлевается и упрощенная процедура капитализации банков.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫