Таможенники рассказали, когда не штрафуют за нарушение сроков пребывания "еврономеров"

Украинская таможня даже во время карантина штрафует, правда, при определенных обстоятельствах, за нарушение сроков пребывания автомобилей с иностранной регистрацией. Закарпатская таможня рассказала, при каких условиях можно избежать штрафа.

Прежде всего, следует в письменной форме уведомить таможенный орган о том, что ввиду карантинных ограничений нет возможности вывезти автомобиль в установленные законом сроки.

В таможенный орган нужно также подать документы, подтверждающие действие обстоятельств непреодолимой силы (карантин) и личные обстоятельства гражданина.

Например, это может быть справка от учреждения здравоохранения, что человек 14 дней находился на обязательной самоизоляции, так как контактировал с лицом с COVID-19. В этом случае в таможенный орган подается письменное заявление с просьбой продлить срок временного ввоза автомобиля.

Таможня обычно продлевает срок ввоза автомобиля, и при выезде из Украины не будет штрафовать.

Если автомобилист лежал в больнице, он должен подать соответствующие документы непосредственно при выезде из Украины в пункте пропуска. В этом случае тоже штрафовать не будут.

Таким образом, карантин автоматически не освобождает от ответственности за нарушение сроков пребывания авто на “еврономерах” в Украине. Надо доказать, что, например, находился на обязательной самоизоляции или лечился от коронавируса в больнице.

Справка Finance.ua:

Депутаты предлагают законопроекты, которые предусматривают освобождение от уплаты акцизного налога новые и подержанные транспортные средства с 1 января 2021 год.

Министерство внутренних дел внесло изменения, касающиеся регистрации ввезенных из-за границы автомобилей.

Задержка оформления “еврономеров” более чем на 30 дней влечет штраф 170 тысяч грн или конфискацию этого транспортного средства;

за управление машиной на еврономерах – штраф 8500 грн;

повторное за год управление таким авто – штраф 17 тысяч гривен и запрет на управление в течение года: задержка от 20 до 30 суток – 85 тысяч грн.

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