Таможенники рассказали, когда не штрафуют за нарушение сроков пребывания "еврономеров"

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Украинская таможня даже во время карантина штрафует, правда, при определенных обстоятельствах, за нарушение сроков пребывания автомобилей с иностранной регистрацией. Закарпатская таможня рассказала, при каких условиях можно избежать штрафа.
Прежде всего, следует в письменной форме уведомить таможенный орган о том, что ввиду карантинных ограничений нет возможности вывезти автомобиль в установленные законом сроки.
В таможенный орган нужно также подать документы, подтверждающие действие обстоятельств непреодолимой силы (карантин) и личные обстоятельства гражданина.
Например, это может быть справка от учреждения здравоохранения, что человек 14 дней находился на обязательной самоизоляции, так как контактировал с лицом с COVID-19. В этом случае в таможенный орган подается письменное заявление с просьбой продлить срок временного ввоза автомобиля.
Таможня обычно продлевает срок ввоза автомобиля, и при выезде из Украины не будет штрафовать.
Если автомобилист лежал в больнице, он должен подать соответствующие документы непосредственно при выезде из Украины в пункте пропуска. В этом случае тоже штрафовать не будут.
Таким образом, карантин автоматически не освобождает от ответственности за нарушение сроков пребывания авто на “еврономерах” в Украине. Надо доказать, что, например, находился на обязательной самоизоляции или лечился от коронавируса в больнице.
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