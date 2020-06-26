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Таможенники рассказали, когда не штрафуют за нарушение сроков пребывания "еврономеров"

Таможенники рассказали, когда не штрафуют за нарушение сроков пребывания "еврономеров"

Украинская таможня даже во время карантина штрафует, правда, при определенных обстоятельствах, за нарушение сроков пребывания автомобилей с иностранной регистрацией. Закарпатская таможня рассказала, при каких условиях можно избежать штрафа.

Прежде всего, следует в письменной форме уведомить таможенный орган о том, что ввиду карантинных ограничений нет возможности вывезти автомобиль в установленные законом сроки.

В таможенный орган нужно также подать документы, подтверждающие действие обстоятельств непреодолимой силы (карантин) и личные обстоятельства гражданина.

Например, это может быть справка от учреждения здравоохранения, что человек 14 дней находился на обязательной самоизоляции, так как контактировал с лицом с COVID-19. В этом случае в таможенный орган подается письменное заявление с просьбой продлить срок временного ввоза автомобиля.

Таможня обычно продлевает срок ввоза автомобиля, и при выезде из Украины не будет штрафовать.

Если автомобилист лежал в больнице, он должен подать соответствующие документы непосредственно при выезде из Украины в пункте пропуска. В этом случае тоже штрафовать не будут.

Таким образом, карантин автоматически не освобождает от ответственности за нарушение сроков пребывания авто на “еврономерах” в Украине. Надо доказать, что, например, находился на обязательной самоизоляции или лечился от коронавируса в больнице.

Справка Finance.ua:

  • Депутаты предлагают законопроекты, которые предусматривают освобождение от уплаты акцизного налога новые и подержанные транспортные средства с 1 января 2021 год.
  • Министерство внутренних дел внесло изменения, касающиеся регистрации ввезенных из-за границы автомобилей.
  • Задержка оформления “еврономеров” более чем на 30 дней влечет штраф 170 тысяч грн или конфискацию этого транспортного средства;
  • за управление машиной на еврономерах – штраф 8500 грн;
  • повторное за год управление таким авто – штраф 17 тысяч гривен и запрет на управление в течение года: задержка от 20 до 30 суток – 85 тысяч грн.

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По материалам Today.ua
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