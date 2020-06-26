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Tesla больше не получает субсидий от властей США - Маск

Tesla больше не получает субсидий от властей США - Маск

Компания по изготовлению электрокаров Tesla Илона Маска больше не получает налоговых субсидий от американских властей.

Об этом заявил Маск в Twitter.

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“Федеральные налоговые субсидии распространяются на электрокары других автопроизводителей, но больше не на Tesla”, – сообщил он.

Маск также отметил, что Tesla получала меньше субсидий по сравнению с другими автопроизводителями в США.

Напомним, компания Tesla Илона Маска разработала электрический автомобиль Model S Long Range Plus, который может проехать 647 км без подзарядки.

По материалам УКРИНФОРМ
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