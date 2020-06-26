Telegram согласился выплатить инвесторам Gram $1,2 млрд

Telegram договорился о мировом соглашении с американским биржевым регулятором и выплатил $1,2 млрд инвесторам в Gram. Об этом говорится в опубликованных документах суда.

В рамках соглашения Telegram согласился вернуть более $1,2 млрд инвесторам в криптовалюты Gram из привлеченных в ходе двух ICO $1,7 млрд.

Читайте также: Microsoft запатентовал майнинг криптовалюты мозгом

Кроме того, компания Павла Дурова обязалась в течение трех лет уведомлять комиссию перед выпуском определенных цифровых активов за 45 дней. По условиям сделки, Telegram выплатит штраф в размере $18,5 млн.

В своем Telegram-канале Павел Дуров заявил, что компания выплатила инвесторам около $1,2 млрд непосредственно или в виде кредитов.

«Поскольку мы увидели ограниченную ценность в дальнейшем рассмотрении судебного дела, мы приветствуем возможность решить эту проблему, не признавая и не отрицая вину», – говорится в опубликованном Дуровым заявлении компании.

Справка Finance.ua:

В конце марта 2020 года суд в США запретил выпуск криптовалюты Telegram, приравняв токен к ценной бумаге. Таким образом суд постановил, что для выпуска токенов необходимо было провести дополнительные процедуры, предусмотренные американским законодательством.

Команда мессенджера рассматривала несколько вариантов возврата средств инвесторам, среди которых: получить 72% вложенных средств сейчас или остаться в проекте еще на год и получить 110%, а также получить выплату акциями компаниями.