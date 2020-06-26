Telegram согласился выплатить инвесторам Gram $1,2 млрд

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Telegram договорился о мировом соглашении с американским биржевым регулятором и выплатил $1,2 млрд инвесторам в Gram. Об этом говорится в опубликованных документах суда.
В рамках соглашения Telegram согласился вернуть более $1,2 млрд инвесторам в криптовалюты Gram из привлеченных в ходе двух ICO $1,7 млрд.
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Кроме того, компания Павла Дурова обязалась в течение трех лет уведомлять комиссию перед выпуском определенных цифровых активов за 45 дней. По условиям сделки, Telegram выплатит штраф в размере $18,5 млн.
В своем Telegram-канале Павел Дуров заявил, что компания выплатила инвесторам около $1,2 млрд непосредственно или в виде кредитов.
«Поскольку мы увидели ограниченную ценность в дальнейшем рассмотрении судебного дела, мы приветствуем возможность решить эту проблему, не признавая и не отрицая вину», – говорится в опубликованном Дуровым заявлении компании.
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