0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 46 0

Telegram согласился выплатить инвесторам Gram $1,2 млрд

Telegram согласился выплатить инвесторам Gram $1,2 млрд

Telegram договорился о мировом соглашении с американским биржевым регулятором и выплатил $1,2 млрд инвесторам в Gram. Об этом говорится в опубликованных документах суда.

В рамках соглашения Telegram согласился вернуть более $1,2 млрд инвесторам в криптовалюты Gram из привлеченных в ходе двух ICO $1,7 млрд.

Читайте также: Microsoft запатентовал майнинг криптовалюты мозгом

Кроме того, компания Павла Дурова обязалась в течение трех лет уведомлять комиссию перед выпуском определенных цифровых активов за 45 дней. По условиям сделки, Telegram выплатит штраф в размере $18,5 млн.

В своем Telegram-канале Павел Дуров заявил, что компания выплатила инвесторам около $1,2 млрд непосредственно или в виде кредитов.

«Поскольку мы увидели ограниченную ценность в дальнейшем рассмотрении судебного дела, мы приветствуем возможность решить эту проблему, не признавая и не отрицая вину», – говорится в опубликованном Дуровым заявлении компании.

Справка Finance.ua:

  • В конце марта 2020 года суд в США запретил выпуск криптовалюты Telegram, приравняв токен к ценной бумаге. Таким образом суд постановил, что для выпуска токенов необходимо было провести дополнительные процедуры, предусмотренные американским законодательством.
  • Команда мессенджера рассматривала несколько вариантов возврата средств инвесторам, среди которых: получить 72% вложенных средств сейчас или остаться в проекте еще на год и получить 110%, а также получить выплату акциями компаниями.
  • 12 мая основатель Telegram Павел Дуров объявил о закрытии криптопроекта.
По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.