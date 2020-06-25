VW патентует в Европе название «e-Samba» (фото)

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Volkswagen подал в Офис Европейского Союза по интеллектуальной собственности заявку на регистрацию названия «e-Samba». Возможно, так будет называться серийная версия концепта микробуса Volkswagen I.D. Buzz, который был показан несколько лет назад.
Samba – это версия микробуса Volkswagen Type 2 (Microbus), выпускавшаяся в 1960-х годах (см. фото вверху). От стандартной версии она отличалась наличием большого количества окон (чтобы улучшить обзор пассажирам). Окна располагались даже на крыше. У некоторых версий была даже панорамная крыша.
Таким образом, название «e-Samba», которое сейчас патентует в Европе компания Volkswagen, может предназначаться для нового маленького микроавтобуса с электрической силовой установкой. Однако, официально это не подтверждено. Не исключено, что у немецкого автогиганта пока еще нет никаких конкретных планов в отношении этого названия. Он просто его патентует, чтобы никто другой не смог им воспользоваться.
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