Можно ли взять кредит под 0 %?

Люди, часто пользующиеся займами от различных финансовых учреждений Украины, знают о возможности получения кредита под 0 %. Однако далеко не всегда стоит воспользоваться этой услугой. Оказывается, за яркой рекламой скрывается множество подводных камней, о которых стоит знать, прежде чем подписывать договор займа.

Кто в Украине предлагает займ под 0 %?

Ни один украинский банк не выдает беспроцентные кредиты, будь то займ на сутки, месяц или год. Связано это с тем, что в таком случае он не получает прибыль, но теряет время и силы собственных сотрудников, занятых оформлением договора.

Кредит под залог недвижимости в Киеве под 0 % способны выдать только небанковские организации. При этом никаких особых требований к заемщику не предъявляется. Крайне важно учесть тот факт, что займы под 0 %, в большинстве своем, эти компании предлагают только новым клиентам.

Почему небанковские учреждения выдают кредиты под 0 %?

Количество компаний, кредитующих под 0 %, растет с каждым годом. Ранее кредит под залог недвижимости в Киеве со ставкой 0 % предлагали взять только скромные организации. Теперь с подобными предложениями выступают и более крупные учреждения. В чем причина такой «щедрости»? Все банально просто: кредиты под 0 % – это только реклама и ничего более.

Обещания некоторых учреждений о выдачи кредитов без процентов, в первую очередь, должны привлечь внимание к ним. Реклама такого рода достаточно эффективна, ведь обещаниями о самых низких процентных ставках или продлении сроков погашения займа сегодня мало кого получится удивить.

Таким образом, кредит под залог недвижимости в Киеве с обещанной нулевой ставкой позволяет небанковским организациям существенно расширить клиентскую базу.

Когда за кредит придется платить?

Обратите внимание, ставка 0% предоставляется только на короткий льготный период, а не на весь срок займа. При краткосрочном кредитовании льготный период составляет 3-7 дней, а при более длительном, например, ипотечном – 1-2 месяца. Затем заемщик возвращает займ по завышенной ставке и в итоге переплачивает.

Каждая финансовая компания Украины работает на основании специальных лицензий, оформлением которых занимается регулятор. Если необходимых документов у небанковского учреждения нет, то вести какую-либо финансовую деятельность оно не имеет права.

Чтобы сохранить лицензию, микрофинансовым организациям нужно выполнять некоторые требования. К ним относится обязательное оповещение клиентов о полном размере процентной ставки по займу. Это условие выполняют далеко не все, однако есть и надежные компании, при сотрудничестве с которыми не всплывает каких-либо скрытых комиссий и других неприятных сюрпризов.

В большинстве случаев, если человек видит рекламу о кредите под 0 %, то переплачивать за него действительно не придется в течение отведенного льготного периода. Однако по истечению ранее оговоренного срока будет начисляться процентная ставка. Как правило, это прописано в документах, которые нужно внимательно прочесть перед подписанием.

Какой компании стоит доверять?

«Кредит 112» – небанковское учреждение, успешно работающее на рынке Украины более 15 лет. За это время организация не единожды доказала, что ей стоит доверять. Больше информации о кредиторе и условиях залогового кредитования размещено на официальном сайте компании. Компания предлагает взять кредит под залог недвижимости в Киеве без фиктивных акций на следующих условиях:

ставка от 1,5% в месяц;

возможность получения займа без справки о доходах;

время оформления – не более 1–2 часов;

досрочное погашение без штрафов;

выдача займа в гривнах без привязки к иностранной валюте.

Договора компании «Кредит 112» максимально честны и лояльны. В них нет скрытых комиссий, а клиент, воспользовавшийся услугами организации, может быть уверен в отсутствии необходимости дополнительных платежей.

Связаться с представителями финансовой компании “Кредит 112” и получить детальную консультацию по кредитованию под залог недвижимости можно как посетив офис компании в Киеве, так и в социальных сетях:

г. Киев., ул. Саксаганского, 13/42, офис 6

Тел.: +380 67 112 5 112

Тел.: +380 63 112 5 112

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