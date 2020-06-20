Регистрация прав на недвижимость: усилена защита от рейдеров

Офис противодействия рейдерству создал для граждан и представителей бизнеса онлайн-сервис для подачи жалоб на решения, действия и бездействие государственных регистраторов.

Об этом сообщает Офіс протидії рейдерству на странице в FACEBOOK.

В сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество можно подать жалобу на решение государственного регистратора о государственной регистрации прав.

Исключение. Кроме случаев, когда такое право приобретено на основании решения суда, а также если в отношении недвижимого имущества имеется судебный спор.

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Сервис мгновенно проинформирует об изменениях статуса объектов недвижимого имущества в виде оповещений в личном кабинете, sms-сообщений или email-писем.

Обжаловать можно решения, действия или бездействие:

государственного регистратора – в течение 60 календарных дней;

территориального органа Министерства юстиции – в течение 15 календарных дней.

Время считается с момента принятия решения или со дня, когда узнали или могли узнать о нарушении своих прав действием или бездействием.

Также онлайн можно подать жалобу на решение, действия или бездеятельность территориальных органов Министерства юстиции Украины.

Справка Finance.ua:

15 января 2020 года опубликовали Закон “О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты относительно противодействия рейдерству”. Проект этого закона предусматривает защиту имущественных прав собственников и пользователей земельных участков, предотвращение противоправного поглощения и захвата предприятий в аграрном секторе экономики.

В Минюсте сообщали, что вводят “красную кнопку” против рейдерства.

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