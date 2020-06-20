Регистрация прав на недвижимость: усилена защита от рейдеров

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Офис противодействия рейдерству создал для граждан и представителей бизнеса онлайн-сервис для подачи жалоб на решения, действия и бездействие государственных регистраторов.
Об этом сообщает Офіс протидії рейдерству на странице в FACEBOOK.
В сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество можно подать жалобу на решение государственного регистратора о государственной регистрации прав.
Исключение. Кроме случаев, когда такое право приобретено на основании решения суда, а также если в отношении недвижимого имущества имеется судебный спор.
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Сервис мгновенно проинформирует об изменениях статуса объектов недвижимого имущества в виде оповещений в личном кабинете, sms-сообщений или email-писем.
Обжаловать можно решения, действия или бездействие:
Также онлайн можно подать жалобу на решение, действия или бездеятельность территориальных органов Министерства юстиции Украины.
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