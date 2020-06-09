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Стартапы, фермеры, строители: кто чаще всего становится в Украине жертвой рейдеров

Стартапы, фермеры, строители: кто чаще всего становится в Украине жертвой рейдеров

Рейдерство в Украине процветает по меньшей мере последние 10 лет.

Об этом в комментарии УНН сообщил политический аналитик Александр Кочетков.

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Чаще всего с рейдерами сталкиваются аграрии, строители и стартаперы, говорит он, и отмечает, что рейдерство было бы невозможным без участия государственных функционеров.

“Следует каким-то образом привлечь структуру, которая регистрирует переход собственности. Потом это все фиксируется в судебных решениях. Затем рейдеры перепродают по судебным решениям имущество, которое рейдернули, чтобы лишить добросовестного владельца прав на его имущество. Это традиционная схема.

Очень редко бывает, что рейдерами выступают какие-то титушки, которые приставили нож и заставили переписать документы”, – говорит Кочетков.

Так что получается так, что рейдерством занимаются те, кто должен с ним бороться, отмечает эксперт – при таких условиях крупные инвестиции в Украину не придут, потому что инвестор вынужден адаптироваться под рейдеров.

“Люди, которые заработали деньги и хотят их вложить, понимают, что рейдерство в Украине есть и оно развито, поэтому надо искать «крышу» от власти. Это дает определенные гарантии, к сожалению”, – говорит Кочетков.

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По материалам УНН
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