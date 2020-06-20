Минюст вводит “красную кнопку” против рейдерства

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В Министерстве юстиции обещают оперативно пресекать противоправные действия государственных регистраторов.
“Красной кнопкой” против рейдерства там называют проект закона “О внесении изменений в некоторые законы относительно усовершенствования механизма противодействия рейдерству”.
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Когда в Офис противодействия рейдерству будет поступать жалоба на регистрационное действие и специалисты Минюста будут видеть, что по всем признакам действие незаконно или есть обоснованные основания так считать, то включается так называемая “красная кнопка” – принимается решение о запрете дальнейших регистрационных действий до момента завершения рассмотрения жалобы. Если допустить совершение следующих действий после рейдерской перерегистрации собственности, то восстановить права пострадавшего лица становится чрезвычайно трудно, поясняют в ведомстве.
Также там добавляют, что анализ восьми месяцев работы Офиса противодействия рейдерству, созданного при Министерстве юстиции, показывает, что основной враг – не государственный регистратор, а заказчик рейдерства. Сегодня лучше всего сосредоточиться на борьбе с поддельными документами, констатируют в Минюсте.
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