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Каждая третья семья получает субсидии и льготы на коммуналку

Каждая третья семья получает субсидии и льготы на коммуналку

Помощь от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг получают почти 34% украинских домохозяйств. Из них 1,8 млн домохозяйств — льготу и 3,2 млн домохозяйств — субсидию.

Об этом сообщает «Урядовий кур’єр».

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По словам заместителя министра развития общин и территорий Натальи Хоцяновской, в случае, если человек продолжает накапливать задолженность, выплату льготы или субсидии могут приостановить, однако 91-97% из этих людей не имеют долгов за коммуналку.

При этом 9,9 млн домохозяйств, которые не имеют права на получение льгот или субсидий, либо не воспользовались этим правом, имеют долги за жилищно-коммунальные услуги.

Напомним, что ранее в законопроекте №3613, авторами которого являются нардепы из фракции “Слуга народа” – Михаил Лаба, Игорь Кривошеев и Анатолий Костюх предлагалось установить дополнительные штрафы за долги по коммуналке (сейчас, согласно закону о жилищно-коммунальных услугах, есть только небольшая пеня).

Размеры штрафов предлагались:

  • если долг больше года – штраф в размере 20%,
  • если долг от двух лет – штраф в 30%,
  • долг от трех лет и более – штраф в 50%.

Хотя позже в Минрегионе разъяснили основные положения законопроекта о реструктуризации долгов потребителей за ЖКУ и развеяли основные мифы.

Справка Finance.ua:

  • Скидка на оплату коммуналки в Киеве будет действовать до конца карантина. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Размер скидки – 10%. Действует для тех, кто оплатил услуги до конца месяца.
  • Ранее Finance.ua писал, что в Кабмине предупредили украинцев о рисках неуплаты за ЖКУ. Это может привести к сложностям в работе поставщиков.

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По материалам Finance.UA
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