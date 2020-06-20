Каждая третья семья получает субсидии и льготы на коммуналку

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Помощь от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг получают почти 34% украинских домохозяйств. Из них 1,8 млн домохозяйств — льготу и 3,2 млн домохозяйств — субсидию.
Об этом сообщает «Урядовий кур’єр».
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По словам заместителя министра развития общин и территорий Натальи Хоцяновской, в случае, если человек продолжает накапливать задолженность, выплату льготы или субсидии могут приостановить, однако 91-97% из этих людей не имеют долгов за коммуналку.
При этом 9,9 млн домохозяйств, которые не имеют права на получение льгот или субсидий, либо не воспользовались этим правом, имеют долги за жилищно-коммунальные услуги.
Напомним, что ранее в законопроекте №3613, авторами которого являются нардепы из фракции “Слуга народа” – Михаил Лаба, Игорь Кривошеев и Анатолий Костюх предлагалось установить дополнительные штрафы за долги по коммуналке (сейчас, согласно закону о жилищно-коммунальных услугах, есть только небольшая пеня).
Размеры штрафов предлагались:
Хотя позже в Минрегионе разъяснили основные положения законопроекта о реструктуризации долгов потребителей за ЖКУ и развеяли основные мифы.
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