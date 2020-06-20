За границу на машине: в МВД огласили список документов

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Украинцы могут путешествовать в другие страны на собственных автомобилях.
Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины на странице в Facebook.
Ослабление карантина открывает возможность для украинцев путешествовать на собственном авто за границу.
“Чтобы ничто не испортило вам впечатление от поездки, заранее проверяйте документы, необходимые для управления транспортным средством в зарубежных странах”, – говорится в сообщении.
Список необходимых документов для выезда за границу:
Перечень относится к странам, которые признают международное удостоверение водителя. Также из-за карантинных мер перед путешествием следует проверять правила въезда в конкретную страну.
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