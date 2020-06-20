За границу на машине: в МВД огласили список документов

Украинцы могут путешествовать в другие страны на собственных автомобилях.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины на странице в Facebook.

Ослабление карантина открывает возможность для украинцев путешествовать на собственном авто за границу.

“Чтобы ничто не испортило вам впечатление от поездки, заранее проверяйте документы, необходимые для управления транспортным средством в зарубежных странах”, – говорится в сообщении.

Список необходимых документов для выезда за границу:

национальное удостоверение водителя;

международное удостоверение водителя;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

опознавательный знак Украины на транспортном средстве;

договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

номерной знак на транспортном средстве.

Перечень относится к странам, которые признают международное удостоверение водителя. Также из-за карантинных мер перед путешествием следует проверять правила въезда в конкретную страну.

Справка Finance.ua: