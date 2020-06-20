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За границу на машине: в МВД огласили список документов

За границу на машине: в МВД огласили список документов

Украинцы могут путешествовать в другие страны на собственных автомобилях.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины на странице в Facebook.

Ослабление карантина открывает возможность для украинцев путешествовать на собственном авто за границу.

“Чтобы ничто не испортило вам впечатление от поездки, заранее проверяйте документы, необходимые для управления транспортным средством в зарубежных странах”, – говорится в сообщении.

Список необходимых документов для выезда за границу:

  • национальное удостоверение водителя;
  • международное удостоверение водителя;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • опознавательный знак Украины на транспортном средстве;

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  • договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
  • номерной знак на транспортном средстве.

Перечень относится к странам, которые признают международное удостоверение водителя. Также из-за карантинных мер перед путешествием следует проверять правила въезда в конкретную страну.

Справка Finance.ua:

  • В Украине хотят повысить штрафы за превышение скорости. Министерство внутренних дел (МВД) подготовило законопроект, чтобы сумма штрафа за превышение скорости была значительно больше. Например, 3400 гривен для тех, кто превысил больше, чем на 50 км/ч.

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По материалам Finance.UA
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