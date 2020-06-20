В Украине хотят повысить штрафы за превышение скорости

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Министерство внутренних дел (МВД) подготовило законопроект, чтобы сумма штрафа за превышение скорости была значительно больше. Например, 3400 гривен для тех, кто превысил больше, чем на 50 км/ч.
Об этом заявил в интервью РБК-Украина заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
По его словам, сейчас если человек превысил до 50 км/ч, то в течение 10 дней он должен заплатить 127,5 гривен, если более 50 км/ч – 510 гривен.
Геращенко выступил за то, чтобы в Украине было, как в Финляндии или Швейцарии, где сумма штрафа исчисляется процентом от дохода.
“Мы должны поднимать верхний порог штрафа”, – считает он.
Он рассказал, что с 1 июля в стране запускают и другие функции системы: начнут контролировать проезд перекрестков на красный свет и езду по полосе для общественного транспорта.
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