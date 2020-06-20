В Украине хотят повысить штрафы за превышение скорости

Министерство внутренних дел (МВД) подготовило законопроект, чтобы сумма штрафа за превышение скорости была значительно больше. Например, 3400 гривен для тех, кто превысил больше, чем на 50 км/ч.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, сейчас если человек превысил до 50 км/ч, то в течение 10 дней он должен заплатить 127,5 гривен, если более 50 км/ч – 510 гривен.

Геращенко выступил за то, чтобы в Украине было, как в Финляндии или Швейцарии, где сумма штрафа исчисляется процентом от дохода.

“Мы должны поднимать верхний порог штрафа”, – считает он.

Он рассказал, что с 1 июля в стране запускают и другие функции системы: начнут контролировать проезд перекрестков на красный свет и езду по полосе для общественного транспорта.

Справка Finance.ua:

Уже с 1 июля в Украине начнут действовать более жесткие наказания за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Нарушителей ждет уголовная ответственность, а также увеличенные штрафы.

12 июня увеличилось количество участков, где будет осуществляться измерение скорости TruCAM.

За сокрытие номерного знака автомобиля для препятствия автоматической фиксации нарушений скорости может быть изъято транспортное средство.

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