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Госстат назвал количество безработных украинцев

Госстат назвал количество безработных украинцев

Количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше в I квартале 2020 года составило 16,6 млн человек, а в возрасте 15-70 лет – 16,5 млн человек. Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составляло 1,5 млн человек.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

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По данным статистического ведомства, уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составил 51,7%, а среди населения в возрасте 15-70 лет – 58,2%.

При этом уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил 8,5%, а среди лиц в возрасте 15-70 лет – 8,6%.


График: Госстат

Справка Finance.ua:

  • Инструкция по получению помощи по частичной безработице по ссылке.
  • Как сообщала начальник управления предоставления услуг работодателям Госцентра занятости Оксана Мельник, за период с начала карантина количество вакансий, зарегистрированных в Государственном центре занятости, составило вполовину меньше, чем в прошлом году за этот период. Средний уровень зарплат составляет около 7 тыс. грн, но это разноплановые вакансии, то есть это и работники с инструментом, и специалисты.
  • Помощь по частичной безработице на период карантина может выплачиваться ФЛП, которые не имеют наемных работников, но являются застрахованными лицами, то есть уплачивали единый социальный взнос.

Кстати, если вас интересует быстрая займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

По материалам Finance.UA
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