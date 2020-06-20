Госстат назвал количество безработных украинцев

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Количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше в I квартале 2020 года составило 16,6 млн человек, а в возрасте 15-70 лет – 16,5 млн человек. Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составляло 1,5 млн человек.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
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По данным статистического ведомства, уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составил 51,7%, а среди населения в возрасте 15-70 лет – 58,2%.
При этом уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил 8,5%, а среди лиц в возрасте 15-70 лет – 8,6%.
График: Госстат
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