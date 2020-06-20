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Французская компания Renault рассматривает возможность сотрудничества с ЗАЗ - посол

Французская компания Renault рассматривает возможность сотрудничества с ЗАЗ - посол

Вопрос сотрудничества французского автопроизводителя Renault и запорожского завода, входящего в корпорацию Укравто, остается на повестке дня.

Об этом во время визита в Запорожье сказал Посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

“Рассматривается возможность реализации проекта (речь идет о возобновлении производства автомобилей Lada. — Ред.), но этот кризис заставил компанию Renault, которая и в самом деле изучает эту возможность, немного затормозить и приостановить его реализацию. Дело в том, что сейчас вся мировая автомобильная промышленность находится в очень затруднительном положении, и возможно это повлияет на перспективы реализации этого проекта. Впрочем, он остается на повестке дня, и решение будет приниматься в соответствии с ситуацией”, – прокомментировал Этьен де Понсен.

Напомним, с января 2017 Lada является брендом Groupe Renault, французского производителя, представленного в 135 странах.

Представитель Корпорации Укравто (в состав которой входит ЗАЗ) Дмитрий Скляренко сообщал, что сейчас на Запорожском автомобильном заводе ожидается сокращение штата.

“К сожалению, ситуация, которая складывается в автомобильной отрасли в глобальном масштабе, из-за влияния пандемии, заставляет всех автопроизводителей идти на вынужденные меры. Меры, которые, прежде всего, дают возможность адаптироваться к новой реальности: падению спроса. Запорожский автомобильный завод не исключение, и такой шаг, как сокращение штата, неизбежен”, – сказал Скляренко.

По материалам УКРИНФОРМ
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