Готовится запуск второго и третьего уровней пенсионной системы

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Законопроект о втором уровне пенсионной системы уже зарегистрирован в Верховной Раде, а о третьем – будет подан до конца года.
Об этом сообщил глава НКЦБФР Тимур Хромаев в интервью FinClub.
«У нас есть законопроект о втором уровне пенсионной системы, до конца года мы предложим законопроект об институтах совместного инвестирования (ИСИ), который будет включать в себя третий уровень пенсионной системы и повышения качества функционирования компаний по управлению активами», – сказал он.
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При этом основной проблемой при проведении пенсионной реформы Тимур Хромаев считает недоверие инвесторов и вкладчиков к тем, кто управляет средствами. «Поэтому нам не нужно придумывать велосипед, а нужно привести наше законодательство в соответствие с требованиями к ИСИ, которые есть во всем мире. Недоверие появляется именно там, где низкий уровень предоставления услуг», – считает председатель комиссии.
Недостатка в инструментах для инвестирования средств Тимур Хромаев не видит.
«Мы сейчас находимся в точке принятия решения, куда нам вкладывать деньги, которых у нас нет, ведь мы пока не понимаем, сколько у нас будет пенсионных отчислений. Я стараюсь всем совершенно четко объяснить: количество инструментов, которые есть в Украине, соответствует объему денежных средств, которыми сейчас оперируют участники рынка. После принятия законов о втором и третьем уровнях пенсионной системы денег автоматически больше в 10 раз не станет», – говорит чиновник.
Он утверждает, что количество инструментов, которые есть в Украине, соответствует объему денежных средств, которыми сейчас оперируют участники рынка. «Сейчас управляющим активами доступны ОВГЗ, небольшой объем акций, муниципальных и корпоративных облигаций. И это полностью соответствует текущему объему инвестиционных средств в Украине», – пояснил он.
Парламент 19 июня принял в целом законопроект № 2284, который существенно расширяет количество инвестиционных инструментов, доступных в Украине.
«Инструменты появляются тогда, когда участники рынка создают их. Эмитентам нужно провести работу и выпустить акции или облигации. Работа по созданию инструментов очень кропотливая. С момента принятия закона и до его реализации может пройти несколько лет», – считает Тимур Хромаев.
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