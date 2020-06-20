Кризис углубляется: НБУ назвал пять причин падения украинской экономики

Главными причинами снижения украинского валового внутреннего продукта (ВВП) в первом квартале 2020 года стали последствия карантина, резкое снижение инвестиций, низкое потребление, плохая динамика расходов в госсекторе и сокращение экспорта.

Об этом сообщил Национальный банк Украины (НБУ).

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“Украинская экономика упала на 1,3%. Основные причины – негативное влияние карантина на сферу услуг, стремительное падение инвестиций, меньшие затраты в государственном секторе, медленный рост частного потребления и экспорта. Инвестиции упали до уровня кризиса 2014-2015 годов. Валовое накопление основного капитала сократилось на 21,4%. При этом до начала коронакризиса украинский бизнес имел положительные ожидания относительно инвестиций”, – говорится в сообщении.

В НБУ подчеркивают: впервые с 2016 года крупные и средние предприятия сформировали чистый убыток. Так, доля убыточных предприятий выросла в первом квартале-2020 до 41% по сравнению с 27% в первом квартале 2019 года.

“Это и стало одной из главных причин падения инвестиций. Поэтому 65% капитальных инвестиций финансируются за счет собственных средств бизнеса”, – пояснили специалисты Нацбанка.

А вот расходы домохозяйств росли, несмотря на коронакризис. Правда, этот рост замедлился до 8,1%. НБУ называет такие причины: медленнее росли доходы, ухудшились потребительские настроения и изменилось поведение украинцев из-за карантина.

“Граждане меньше средств тратили на товары не первой необходимости. Еще одна причина меньшего потребления – запрет на работу непродуктовых магазинов и рынков. Зато выросла интернет-торговля”, – сообщили в НБУ.

Потребление государственного сектора при этом продолжало уменьшаться – на 9,7% – из-за сложной ситуации с доходами. Ухудшились показатели практически всех отраслей. Наибольшее негативное влияние наблюдалось в области транспорта и большинства секторов услуг.

В НБУ прогнозируют, что во втором квартале падение ВВП углубится. Причина – действие карантина в течение всего квартала.

“Экономическая активность и занятость восстанавливались после смягчения карантина с середины мая. Однако данные свидетельствуют, что падение по итогам года, вероятно, будет глубже, чем ожидалось в предыдущем прогнозе”, – считают в Нацбанке.