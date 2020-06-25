Как путешествовать по миру после карантина

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Министерство иностранных дел Украины подготовило онлайн-карту, которая должна помочь украинцам разобраться с требованиями и правилами въезда на территорию других стран после “коронакризиса”.
Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Информация. На портале собрана актуальная информация о визах, разрешениях и ограничениях въезда для граждан Украины в условиях пандемии COVID-19. Она размещена здесь – tripadvisor.mfa.gov.ua
Информация о разрешении на въезд визуализирована на карте мира различными цветами:
Отдельным разделом размещена информация о режиме транзитного проезда через территорию разных стран – также с цветовой визуализацией.
Для того чтобы просмотреть информацию о нужной стране, нужно кликнуть на нее на карте. Информацию о правилах в каждой стране будут регулярно обновлять соответствующие посольства Украины.
Сейчас карта работает в тестовом режиме. В Министерстве иностранных дел ожидают, что международное авиасообщение в первую очередь может восстановиться с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром.
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