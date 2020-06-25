Как путешествовать по миру после карантина

Министерство иностранных дел Украины подготовило онлайн-карту, которая должна помочь украинцам разобраться с требованиями и правилами въезда на территорию других стран после “коронакризиса”.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Информация. На портале собрана актуальная информация о визах, разрешениях и ограничениях въезда для граждан Украины в условиях пандемии COVID-19. Она размещена здесь – tripadvisor.mfa.gov.ua

Информация о разрешении на въезд визуализирована на карте мира различными цветами:

оранжевым изображены страны, куда въезд гражданам Украины запрещен,

желтым – куда въезд возможен при наличии вида на жительство,

зеленым – если ограничений на въезд нет.

Отдельным разделом размещена информация о режиме транзитного проезда через территорию разных стран – также с цветовой визуализацией.

Для того чтобы просмотреть информацию о нужной стране, нужно кликнуть на нее на карте. Информацию о правилах в каждой стране будут регулярно обновлять соответствующие посольства Украины.

Сейчас карта работает в тестовом режиме. В Министерстве иностранных дел ожидают, что международное авиасообщение в первую очередь может восстановиться с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром.

Справка Finance.ua:

Ryanair и Swiss сегодня возобновили регулярные полеты в Киев после 3-месячного перерыва, выполнив рейсы в аэропорт Борисполь.

С 1 июля туристы из Украины смогут летать в Турцию без самоизоляции и тестирования, лишь с соблюдением необходимых требований безопасности.

Авиакомпания Wizz Air объявила о возобновлении работы своей базы в Международном аэропорту “Киев” и перелетов из Украины в Венгрию, Германию, Данию, Эстонию, Грецию и Великобританию.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr