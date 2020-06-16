Нацбанк переведет СЕП на режим работы 23/7 с 3 августа

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Система электронных платежей Национального банка Украины переходит на расширенный регламент работы с 03 августа 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
“Национальный банк установил конкретный срок введения работы СЭП в режиме 23/7, чтобы участники системы могли прогнозировать и оптимально планировать свою деятельность в условиях карантина. В то же время выполнение банками межбанковского перевода средств через СЭП в режиме 23/7 является добровольной опцией. Банки самостоятельно будут принимать решение о времени начала и завершения работы в СЭП на основании собственных потребностей и потребностей своих клиентов”, – говорится в сообщении.
Как будет работать система:
Для чего это необходимо:
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