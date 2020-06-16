Нацбанк переведет СЕП на режим работы 23/7 с 3 августа

Система электронных платежей Национального банка Украины переходит на расширенный регламент работы с 03 августа 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“Национальный банк установил конкретный срок введения работы СЭП в режиме 23/7, чтобы участники системы могли прогнозировать и оптимально планировать свою деятельность в условиях карантина. В то же время выполнение банками межбанковского перевода средств через СЭП в режиме 23/7 является добровольной опцией. Банки самостоятельно будут принимать решение о времени начала и завершения работы в СЭП на основании собственных потребностей и потребностей своих клиентов”, – говорится в сообщении.

Как будет работать система:

предполагается доступность системы для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней на неделю (23/7).

Для чего это необходимо:

такая новация даст возможность проводить чувствительные ко времени платежи;

будет способствовать расширению доступа клиентов к финансовым услугам и росту доли безналичных расчетов.

Ранее регулятор определил такие особенности расширенного регламента работы СЭП :*

участники СЭП смогут осуществлять межбанковский перевод средств через эту платежную систему с 01:00 до 24:00;

смогут осуществлять межбанковский перевод средств через эту платежную систему с 01:00 до 24:00; в работе системы будет технологический перерыв в течение одного часа во время перехода на новый банковский день (с 00:00 до 01:00);

участники СЭП самостоятельно принимают решения относительно регламента своего взаимодействия с платежной системой в круглосуточном режиме;

самостоятельно принимают решения относительно регламента своего взаимодействия с платежной системой в круглосуточном режиме; регламент работы СЭП в период завершения отчетного года будет определен отдельным решением Правления Национального банка Украины.

Справка Finance.ua:

Работа СЭП в режиме 23/7 станет первым этапом для перехода СЭП на круглосуточный режим работы.

Ранее Национальный банк планировал переход СЕП на расширенный регламент работы с 01 апреля 2020 года, что предусматривало доступность системы для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю.

Сумма переводов через систему электронных платежей ( СЭП ) Национального банка Украины ( НБУ ) в 2019 году увеличилось на 28,1% – до 32,472 трлн грн, при этом их количество возросло лишь на 7,6% – до 383,8 млн операций.

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