Рада приняла закон о развитии рынка капитала в Украине

Верховная Рада Украины приняла закон об упрощении привлечения инвестиций и внедрении новых финансовых инструментов на украинском рынке капитала, который направлен на развитие финансовой инфраструктуры, введение финансовых посредников, а также создание условий для европейских правил работы.

За принятие законопроекта №2284 в первом чтении проголосовали 285 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Цель законопроекта:

урегулировать принципы функционирования организованных товарных рынков;

обеспечить унифицированный подход к организации торговли активами, которые допущены к торговле на таких рынках.

Что предусматривается проектом закона:

расширен перечень финансовых инструментов путем отнесения инструментов денежного рынка к финансовым инструментам;

введение нового вида ценных бумаг – депозитных сертификатов банка, зеленых облигаций, опционных сертификатов, депозитарных расписок и тому подобное.

В то же время законопроект не предусматривает регулирование деятельности участников товарных рынков (кроме операторов организованных товарных рынков) и операций, которые осуществляются с товарами вне организованного рынка.

Справка Finance.ua:

20 декабря 2019 года Верховная Рада приняла за основу проект закона № 2284 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов.

По словам Данила Гетманцева, законопроект предусматривает внесение изменений в законы о фондовом рынке и товарных рынках.

Также по словам Гетманцева, этот законопроект должен изменить правила работы фондового и товарного рынков. Будут введены нормы для скорейшего запуска биржевой торговли в Украине. Кроме того, законопроект будет регулировать прозрачность ценовой информации, надежность сделок и механизмы противодействия мошенничеству.

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 4 июня утвердил законопроект №2284 о рынках капитала ко второму чтению. Нормы документа предусматривают ряд нововведений взаимодействия государства с инвесторами.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫