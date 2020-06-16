Рада приняла закон о развитии рынка капитала в Украине

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Верховная Рада Украины приняла закон об упрощении привлечения инвестиций и внедрении новых финансовых инструментов на украинском рынке капитала, который направлен на развитие финансовой инфраструктуры, введение финансовых посредников, а также создание условий для европейских правил работы.
За принятие законопроекта №2284 в первом чтении проголосовали 285 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Цель законопроекта:
Что предусматривается проектом закона:
В то же время законопроект не предусматривает регулирование деятельности участников товарных рынков (кроме операторов организованных товарных рынков) и операций, которые осуществляются с товарами вне организованного рынка.
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