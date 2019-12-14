Рада сделала шаг для упрощения привлечения инвестиций

Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона № 2284 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов.

Соответствующее решение поддержали 244 народных депутата Украины.

Законопроект №2284 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов (новая редакция) имеет целью разработку комплексного урегулирования вопросов:

функционирование рынков деривативных (производных) финансовых инструментов;

функционирование рынков капитала и организованных товарных рынков, а также развитие их инфраструктуры;

обеспечение защиты прав владельцев облигаций, в частности, путем предусмотрения института собрания владельцев облигаций и коллективного представителя держателей корпоративных облигаций, в соответствии с лучшими мировыми практиками.

По мнению авторов законопроекта, он определяет правовые основы функционирования рынков капитала и организованных товарных рынков в Украине, осуществление профессиональной деятельности на указанных рынках. Также законопроект регулирует отношения, возникающие во время эмиссии и обращения ценных бумаг, заключения и выполнения деривативных контрактов и сделок с ними.

По словам председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, законопроект предусматривает внесение изменений в законы о фондовом рынке и товарных рынках.