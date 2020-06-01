В Украине собрались перезапустить биржевую торговлю

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики решил рекомендовать Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект о рынке капитала № 2284.

Об этом написал в Facebook председатель комитета Даниил Гетманцев.

Этот законопроект должен изменить правила работы фондового и товарного рынков. Также будут введены нормы для скорейшего запуска биржевой торговли в Украине. Кроме того, законопроект будет регулировать прозрачность ценовой информации, надежность сделок и механизмы противодействия мошенничеству.

Будут введены правила деривативов и гарантии для сторон соглашений. Также планируется ввести государственный контроль. В первом чтении этот законопроект был принят Радой 19 декабря прошлого года. Комитет работал над проектом закона полгода.

Согласно пояснительной записке, целью разработки этого законопроекта является урегулирование функционирования рынков деривативных (производных) финансовых инструментов и обеспечение защиты прав держателей облигаций в соответствии с правилами ЕС, а также функционирование рынков капитала, организованных товарных рынков и развитие их инфраструктуры.

Законопроект имеет целью имплементировать в Украине требования нормативных актов, которые являются обязательными в ЕС. Он предусматривает существенное изменение финансовой инфраструктуры. Планируется создать многостороннюю торговую систему – рынок для малого и среднего бизнеса и ввести гибкий рынок облигаций и деривативных контрактов – организованную торговую систему, а также изменить систему лицензирования.