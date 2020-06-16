ВР направила средства из фонда борьбы с COVID-19 на ремонт дорог

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Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона №3509 о внесении изменений в закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год”. Соответствующее решение поддержал 331 народный депутат Украины, передает корреспондент УНН.
Так, целью разработки законопроекта является обеспечение возможности направления средств фонда борьбы с пандемией COVID-19 и ее последствиями на улучшение транспортного сообщения, строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения.
Согласно пояснительной записке, исходя из усредненной структуры стоимости дорожных ремонтно-строительных работ, принятие проекта закона приведет к положительному социально-экономического эффекту для государства, а именно:
▪️ будет стимулировать дополнительный спрос на продукцию отраслей экономики в размере 25 375,0 млн грн;
▪️ повысит поступления всех видов налогов и обязательных платежей в бюджеты всех уровней в размере около 7 554,5 млн грн;
▪️ увеличит объем доходов занятого населения на сумму 1 831,4 млн грн;
▪️ повысит инвестиционную способность дорожных предприятий (плановые накопления) на сумму 239,2 млн грн.
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