В Евросоюзе почти 90% импортного подсолнечного масла из Украины

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Украина в сезоне 2019/20 (с 1 июля 2019 года по 14 июня 2020 года) остается основным поставщиком подсолнечного масла и шрота в Европейский союз+Великобритания.
Об этом со ссылкой на данные Европейской комиссии сообщает OilWorld.RU.
ТОП-5 поставщиков подсолнечного масла в ЕС:
Украина — 1,996 млн т (88,3%);
Молдова — 121,4 тысяч т (5,4%);
Сербия — 78,7 тысяч т (3,5%);
Россия — 20,85 тысяч т (0,9%);
Аргентина — 11,7 тысяч т (0,5%).
ТОП-5 поставщиков подсолнечного шрота в ЕС:
Украина — 1,35 млн (43,8%);
Россия — 1,1 млн т (35,8%);
Аргентина — 478,5 тысяч т (15,5%);
Сербия — 79,3 тысяч т (2,6%);
Молдова — 31,6 тысяч т (1,0%).
Напомним, экспорт украинского подсолнечного масла в сентябре–апреле 2019/20 маркетингового года достиг рекордной отметки в 4,5 млн т (+9% по сравнению с прошлым маркетинговым годом).
Экспорт подсолнечного масла из Украины в апреле 2020 года стал историческим максимумом и превысил 700 тысяч т.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Шмыгаль прогнозирует, что через 10-15 лет в Украине будут проблемы с выплатами пенсийВчера, 08:48 - 1271 9
Наличные на кассе: кому и чем полезен новый сервис ПриватБанкаВчера, 17:00 - 2494 7
За проезд в метро без маски пассажира оштрафуют на 17 тыс. грнВчера, 13:07 - 1131 7
Правительство одобрило решение о "карантинных" доплатах таможенникамВчера, 12:44 - 271 4
Жесткий карантин в некоторых областях могут ввести уже с 22 июняВчера, 11:45 - 1878 4
"Письма счастья" о неуплате ЕСВ начнут приходить по-новомуВчера, 12:00 - 3163
Наличные на кассе: кому и чем полезен новый сервис ПриватБанкаВчера, 17:00 - 2494 7
Wizz Air возобновляет полеты из УкраиныВчера, 11:00 - 2194
"Государственная финансовая пирамида": Рева о третьем уровне пенсионной реформыВчера, 16:03 - 2187 3
Жесткий карантин в некоторых областях могут ввести уже с 22 июняВчера, 11:45 - 1878 4
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)16.06.2020, 15:35 - 1160
С 15 июня по заданию Президента было увеличено количество пригородных поездов на Киевщине16.06.2020, 15:16 - 329 4
В Украине запустили производство новой модели автомобиля (фото)15.06.2020, 16:35 - 7972 1
Sony представила официальный дизайн новой Playstation 5 (фото, видео)12.06.2020, 12:10 - 613
Ученые насчитали шесть разновидностей коронавируса09.06.2020, 16:10 - 2618 2