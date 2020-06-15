В ПФУ объяснили, почему больше не выплачивают «карантинную тысячу»

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В Украине в связи с введением карантина правительство приняло решение о выплате части пенсионеров дополнительной доплаты в размере 1000 гривен. Сейчас в отделения Пенсионного фонда массово поступают жалобы от граждан, которые считали, что эта помощь будет ежемесячной или которые не получили данное пособие. Однако эта денежная помощь была предусмотрена как разовая и полагалась она не всем пенсионерам.
Об этом сообщила замначальника управления Пенсионного фонда г. Северодонецка Елена Ветрова.
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«В апреле была проведена выплата 1000 грн гражданам, у которых размер пенсий не превышает пяти тысячи гривен. Очень много получаем вопросов и жалоб от граждан, потому что многие считают, что выплата должна осуществляться каждый месяц. Нет, это одноразовая помощь, в апреле. Да, эту «тысячу» выплачивали и в мае, и в июне. Но это касалось тех граждан, которые «тысячу» не получили в апреле. Поэтому это не ежемесячная выплата, а одноразовая», – рассказала она.
Представительница ПФУ также отметила, что с июля запланирован рост прожиточного минимума, что отразится на минимальных пенсиях. Эти выплаты пересчитают автоматически и приходить в отделения ПФУ людям не нужно.
«1 июля повышается прожиточный минимум для граждан, потерявших трудоспособность. В соответствии с ним у нас устанавливается и минимальная пенсия. То есть с 1 июля Пенсионным фондом будет проведен автоматический перерасчет пенсий в связи с увеличением размера минимальной пенсии. Те, кто получает минимальную пенсию, увидят повышение. Также это коснется тех граждан, у которых в пенсии есть составляющие, основанные на размере минимальной пенсии – доплата за нормативный стаж, пенсии за личные заслуги и прочее», – отметила Ветрова.
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