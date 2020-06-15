Рада не поддержала обновленную программу действий правительства

Верховная Рада на заседании 18 июня не поддержала обновленную программу действий правительства.

За это решение проголосовали 207 народных депутатов. Результаты голосования зал встретил овациями.

Программу поддержали 176 нардепов от “Слуги народа”, 17 – от группы “Доверие”, 8 – внефракционных и 6 – от партии “За будущее”. Фракции “Европейская солидарность”, “Голос”, “Батькивщина” и “ОПЗЖ” голосовали против.

Во время своего выступления перед голосованием премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство и он лично “не гонятся за иммунитетом”.

“Мы не похожи на предшественников и не будем держаться за иммунитет”, – сказал он.

По его словам, программа содержит шаги, в частности, поддержки бизнеса и украинского производителя, локализации, создания национаьного авиаперевозчика.

“Программа будет качественным ориентиром. Программа является правильным стратегическим документом для нашего государства”, – отметил Шмыгаль.

В то же время представители разных фракций во время своих выступлений критиковали программу действий правительства, заявляя, в частности, что она содержит лишь общие направления деятельности без конкретных сроков и сумм.

Нардеп от “ЕС” Алексей Гончаренко добавил, что его фракция начала собирать подписи за отставку правительства и уже собрала 80 подписей.