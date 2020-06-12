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В Украине могут усложнить регистрацию купленных за границей авто

В Украине могут усложнить регистрацию купленных за границей авто

Министерство внутренних дел внесло изменения по регистрации ввезенных из-за границы автомобилей.

Такой проект постановления обнародован на сайте правительства.

При регистрации ввезенных из-за границы автомобилей украинцам нужно будет предоставить официальный перевод документов и апостиль.

Дополнительно это обойдется в 150-200 евро. Именно такая сумма указана в юридических фирмах, занимающихся этой деятельностью.

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Проект содержит такое требование, “если транспортные средства были зарегистрированы в соответствующих органах другого государства, обязательным является подача в сервисные центры МВД регистрационных документов на транспортное средство такого государства или документов, подтверждающих их регистрацию”.

Такими считаются документы, составленные за пределами Украины с участием должностных лиц компетентных органов или присланы от таких органов, при условии их перевода на государственный язык консульскими учреждениями Министерства иностранных дел Украины или официальными органами других государств путем проставления на документах апостиля”.

Если это постановление примут, владелец автомобиля, привезенного из другой страны, должен будет предоставить в Сервисный центр официально переведенный и заверенный апостилем документ о переходе собственности на автомобиль.

Исключения. Для легализации документов из стран, с которыми Украина заключила специальные соглашения, понадобится только гербовая печать. Список стран в документе не предоставляется.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о снижении стоимости растаможки автомобилей с иностранной регистрацией.

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По материалам Finance.UA
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