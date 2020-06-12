В Украине могут усложнить регистрацию купленных за границей авто

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Министерство внутренних дел внесло изменения по регистрации ввезенных из-за границы автомобилей.
Такой проект постановления обнародован на сайте правительства.
При регистрации ввезенных из-за границы автомобилей украинцам нужно будет предоставить официальный перевод документов и апостиль.
Дополнительно это обойдется в 150-200 евро. Именно такая сумма указана в юридических фирмах, занимающихся этой деятельностью.
Читайте также: Сколько еврономеров растаможили с начала этого года
Проект содержит такое требование, “если транспортные средства были зарегистрированы в соответствующих органах другого государства, обязательным является подача в сервисные центры МВД регистрационных документов на транспортное средство такого государства или документов, подтверждающих их регистрацию”.
Такими считаются документы, составленные за пределами Украины с участием должностных лиц компетентных органов или присланы от таких органов, при условии их перевода на государственный язык консульскими учреждениями Министерства иностранных дел Украины или официальными органами других государств путем проставления на документах апостиля”.
Если это постановление примут, владелец автомобиля, привезенного из другой страны, должен будет предоставить в Сервисный центр официально переведенный и заверенный апостилем документ о переходе собственности на автомобиль.
Исключения. Для легализации документов из стран, с которыми Украина заключила специальные соглашения, понадобится только гербовая печать. Список стран в документе не предоставляется.
Ранее сообщалось, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о снижении стоимости растаможки автомобилей с иностранной регистрацией.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В правительстве планируют усилить ответственность за несоблюдение масочного режима в помещенияхВчера, 15:39 - 1442 26
В Украине может на 5% подорожать цифровая техника6 ч. назад - 1028 12
За долги по коммуналке предлагают арестовывать часть зарплаты и забирать имущество3 ч. назад - 1009 9
Министр экономики об инфляции: ситуация катастрофическаяВчера, 19:00 - 2718 7
В правительстве планируют развивать рынок трудаВчера, 17:00 - 953 6
Министр экономики об инфляции: ситуация катастрофическаяВчера, 19:00 - 2718 7
Президент «Киевгорстроя» рассказал, сколько денег не хватает для спасения инвесторов «Укрбуда»4 ч. назад - 2386 5
Межбанк: смена тактики иностранцев создает интригу5 ч. назад - 1503
ВР приняла изменения в закон о военной службеВчера, 17:40 - 1473
День финансов, 16 июня: продление "кредитных каникул", новый принцип учета газа, защита прав заробитчанВчера, 18:20 - 1152
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)Вчера, 15:35 - 616
С 15 июня по заданию Президента было увеличено количество пригородных поездов на КиевщинеВчера, 15:16 - 198 3
В Украине запустили производство новой модели автомобиля (фото)Позавчера, 16:35 - 7235
Sony представила официальный дизайн новой Playstation 5 (фото, видео)12.06.2020, 12:10 - 553
Ученые насчитали шесть разновидностей коронавируса09.06.2020, 16:10 - 2387 2