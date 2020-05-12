Сколько "еврономеров" растаможили с начала этого года

В Украине с начала этого года растаможили только два автомобиля с иностранной регистрацией.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.

“За период с 1 января 2020 года по 6 мая 2020 года осуществлено таможенное оформление импорта легковых автомобилей, классифицируемых по коду 8703 согласно УКТВЭД (Украинская классификация товаров внешнеэкономической деятельности – ред.) с особенностью перемещения “HJ” (так называемые “еврономера”) в количестве 2 единиц”, – говорится в ответе на запрос.

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Также сообщается, что средняя таможенная стоимость транспортных средств составляет 1 926 долл. (51 365,3 грн).

Справка Finance.ua:

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о снижении стоимости растаможки автомобилей с иностранной регистрацией. Предлагают: размер акциза на дизельный автомобиль возрастом 10 лет объемом 1,6 л составляет только 120 евро, то есть в 10 раз меньше.

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