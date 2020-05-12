0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 11 0

Сколько "еврономеров" растаможили с начала этого года

Сколько "еврономеров" растаможили с начала этого года

В Украине с начала этого года растаможили только два автомобиля с иностранной регистрацией.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.

“За период с 1 января 2020 года по 6 мая 2020 года осуществлено таможенное оформление импорта легковых автомобилей, классифицируемых по коду 8703 согласно УКТВЭД (Украинская классификация товаров внешнеэкономической деятельности – ред.) с особенностью перемещения “HJ” (так называемые “еврономера”) в количестве 2 единиц”, – говорится в ответе на запрос.

Читайте также: Растаможка еврономеров может подешеветь

Также сообщается, что средняя таможенная стоимость транспортных средств составляет 1 926 долл. (51 365,3 грн).

Справка Finance.ua:

  • В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о снижении стоимости растаможки автомобилей с иностранной регистрацией. Предлагают: размер акциза на дизельный автомобиль возрастом 10 лет объемом 1,6 л составляет только 120 евро, то есть в 10 раз меньше.

Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по кредитам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором кредита, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам кредитный продукт.

Взять кредит на новое авто 🚙

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.