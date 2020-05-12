Сколько "еврономеров" растаможили с начала этого года

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Украине с начала этого года растаможили только два автомобиля с иностранной регистрацией.Об этом сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.
“За период с 1 января 2020 года по 6 мая 2020 года осуществлено таможенное оформление импорта легковых автомобилей, классифицируемых по коду 8703 согласно УКТВЭД (Украинская классификация товаров внешнеэкономической деятельности – ред.) с особенностью перемещения “HJ” (так называемые “еврономера”) в количестве 2 единиц”, – говорится в ответе на запрос.
Читайте также: Растаможка еврономеров может подешеветь
Также сообщается, что средняя таможенная стоимость транспортных средств составляет 1 926 долл. (51 365,3 грн).
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по кредитам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором кредита, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам кредитный продукт.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украине хватит: в Кабмине предложили начать продажу масок за границу6 ч. назад - 767 12
Будет ли девальвация - банкир спрогнозировал ближайший курс гривныВчера, 21:05 - 19125 10
Украина не может оплачивать самый высокий в Европе "зеленый тариф" - Шмыгаль6 ч. назад - 1281 8
Кличко прокомментировал приход IKEA в Украину5 ч. назад - 1042 5
Нацбанк запустил приложение для считывания данных с биометрических документовВчера, 17:02 - 1776 5
Будет ли девальвация - банкир спрогнозировал ближайший курс гривныВчера, 21:05 - 19125 10
К программе «5-7-9%» присоединились еще два банкаВчера, 19:05 - 1807
Нацбанк запустил приложение для считывания данных с биометрических документовВчера, 17:02 - 1776 5
Почему не всем проиндексировали пенсии: когда ждать очередного повышения3 ч. назад - 1616 1
Мост Кличко снова треснул (фото)4 ч. назад - 1520 4
Xiaomi представила уникальную кредитную карту, которая отличается от карт Apple и Huawei (фото)3 ч. назад - 122
В Сингапуре парки патрулируют роботы-собаки - следят за дистанцией (видео)Позавчера, 14:10 - 916 2
Mercedes представил автономный шоу-кар Vision Avtr - машина-рептилия (видео)12.05.2020, 10:30 - 689
В Италии создали вакцину от коронавируса, - Mail Online07.05.2020, 11:15 - 3600 2
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль (фото, видео)06.05.2020, 14:10 - 1695 2