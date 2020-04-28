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Растаможка "еврономеров" может подешеветь (инфографика)

Растаможка "еврономеров" может подешеветь (инфографика)

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о снижении стоимости растаможки автомобилей с иностранной регистрацией.

Об этом говорится в законопроекте №3389

Общественная организацией “АвтоЕвроСила” и группа депутатов подготовила еще законопроект, которым уже предполагается пересмотр ставок акцизного налога на автомобили, а именно – из формулы исключается коэффициент возраста.

Как сейчас. По действующему законодательству размер акциза на дизельный автомобиль возрастом 10 лет объемом 1,6 л составляет 1200 евро.

Что предлагают. Размер акциза на дизельный автомобиль возрастом 10 лет объемом 1,6 л составляет только 120 евро, то есть в 10 раз меньше.

Народный депутат Евгений Брагарь уверен, что такой механизм обеспечит справедливый расчет стоимости растаможки, когда, покупая автомобиль 2010 года выпуска, будущий автовладелец не будет платить акциз в десять раз больше, чем владелец авто 2019 года.

Цель законопроекта. По словам депутата, он будет защищать и будущих владельцев грузового транспорта, ставки акцизного налога на который весьма приемлемы, но исключительно, если автомобиль не старше пяти лет. В случае ввоза автомобиля старше пяти лет применяется коэффициент 40, а если автомобиль старше 8 лет – коэффициент 50.

Справка Finance.ua:

  • С 1 января 2020 года вступили в силу более жесткие санкции и штрафы для авто на европейских номерах. Владельцам таких машин грозит штраф до 170 тыс. грн и конфискация авто.
По материалам Finance.UA
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