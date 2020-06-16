Кто сможет уйти на заслуженный отдых в 60 лет

Уже в следующем году далеко не все, кто достиг пенсионного возраста, смогут уйти на заслуженный отдых. Дело в том, что в Украине будут расти требования к стажу.

Что нужно, чтобы выйти на пенсию в 60 лет – в 2021 году необходимо будет иметь полных 28 лет стажа.

в 2022 году — 29 лет стажа.

В следующем году женщинам поднимут пенсионный возраст с 59,5 до 60 лет, повышение будет с апреля.

Как сейчас. Сегодня уйти на заслуженный отдых в 60 лет можно только при наличии стажа в 27 лет.

В 63 года могут выйти на пенсию люди, у которых есть полных 17 лет стажа. Если же стаж до 17 лет, то на отдых можно будет уйти в 65 лет.

Прибавку к пенсии можно получить за сверхурочный стаж: если гражданин при выходе на пенсию имеет стаж, он может получить надбавку к пенсии. Об этом сказано в статье 28 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”. Для мужчин (35 лет), для женщин (свыше 30 лет) пенсия по возрасту увеличивается на 1%.

Справка Finance.ua:

С 1 июля повысят пенсии: Так с июля в Украине повышают минимальный прожиточный минимум до 2118 гривен. Таким образом, размер минимальной пенсии также поднимут.

Ранее сообщалось, что украинцев ждет обязательное пенсионное накопление. Проект закона “Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении” был зарегистрирован в парламенте еще зимой. Он предполагает, что делать обязательные отчисления на пенсионные счета должны будут и работники, и работодатели.

Эксперты утверждают, что пенсионная реформа может привести к потере от 50 до 100 млрд грн уже заработанных льготных пенсий.

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