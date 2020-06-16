Кто сможет уйти на заслуженный отдых в 60 лет

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Уже в следующем году далеко не все, кто достиг пенсионного возраста, смогут уйти на заслуженный отдых. Дело в том, что в Украине будут расти требования к стажу.
Что нужно, чтобы выйти на пенсию в 60 лет – в 2021 году необходимо будет иметь полных 28 лет стажа.
В следующем году женщинам поднимут пенсионный возраст с 59,5 до 60 лет, повышение будет с апреля.
Как сейчас. Сегодня уйти на заслуженный отдых в 60 лет можно только при наличии стажа в 27 лет.
В 63 года могут выйти на пенсию люди, у которых есть полных 17 лет стажа. Если же стаж до 17 лет, то на отдых можно будет уйти в 65 лет.
Прибавку к пенсии можно получить за сверхурочный стаж: если гражданин при выходе на пенсию имеет стаж, он может получить надбавку к пенсии. Об этом сказано в статье 28 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”. Для мужчин (35 лет), для женщин (свыше 30 лет) пенсия по возрасту увеличивается на 1%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
До конца года 4G будет доступен по всей странеВчера, 10:16 - 751 6
Проведение референдума может стоить около 12 миллиардов - СтефанчукВчера, 08:45 - 623 6
Украинцы нарастили депозиты в банкахВчера, 19:00 - 965 5
С 1 сентября медикам повысят зарплаты — глава МинздраваВчера, 11:34 - 709 5
В ПФ объяснили, почему больше не выплачивают «карантинную тысячу»Вчера, 08:02 - 20192 4
В Украине проверяют получателей пенсий и субсидий: кого заставят вернуть деньгиВчера, 10:00 - 4756 2
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 2909
В Украине изменятся правила для операторов и абонентов мобильной связи (инфографика)Вчера, 16:02 - 2727 1
Нацкомиссия предлагает с августа повысить тарифы "Укрэнерго" в 4 разаВчера, 20:42 - 1566 2
Украинцы нарастили депозиты в банкахВчера, 19:00 - 965 5
Opera представила новую версию игрового браузера Opera GX (фото)Вчера, 12:10 - 176 2
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)16.06.2020, 15:35 - 1308
С 15 июня по заданию Президента было увеличено количество пригородных поездов на Киевщине16.06.2020, 15:16 - 404 5
В Украине запустили производство новой модели автомобиля (фото)15.06.2020, 16:35 - 8287 1
Sony представила официальный дизайн новой Playstation 5 (фото, видео)12.06.2020, 12:10 - 666