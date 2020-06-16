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Кто сможет уйти на заслуженный отдых в 60 лет

Кто сможет уйти на заслуженный отдых в 60 лет

Уже в следующем году далеко не все, кто достиг пенсионного возраста, смогут уйти на заслуженный отдых. Дело в том, что в Украине будут расти требования к стажу.

Что нужно, чтобы выйти на пенсию в 60 лет – в 2021 году необходимо будет иметь полных 28 лет стажа.

  • в 2022 году — 29 лет стажа.

В следующем году женщинам поднимут пенсионный возраст с 59,5 до 60 лет, повышение будет с апреля.

Как сейчас. Сегодня уйти на заслуженный отдых в 60 лет можно только при наличии стажа в 27 лет.

В 63 года могут выйти на пенсию люди, у которых есть полных 17 лет стажа. Если же стаж до 17 лет, то на отдых можно будет уйти в 65 лет.

Прибавку к пенсии можно получить за сверхурочный стаж: если гражданин при выходе на пенсию имеет стаж, он может получить надбавку к пенсии. Об этом сказано в статье 28 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”. Для мужчин (35 лет), для женщин (свыше 30 лет) пенсия по возрасту увеличивается на 1%.

Справка Finance.ua:

  • С 1 июля повысят пенсии: Так с июля в Украине повышают минимальный прожиточный минимум до 2118 гривен. Таким образом, размер минимальной пенсии также поднимут.
  • Ранее сообщалось, что украинцев ждет обязательное пенсионное накопление. Проект закона “Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении” был зарегистрирован в парламенте еще зимой. Он предполагает, что делать обязательные отчисления на пенсионные счета должны будут и работники, и работодатели.
  • Эксперты утверждают, что пенсионная реформа может привести к потере от 50 до 100 млрд грн уже заработанных льготных пенсий.

Как накопить себе на пенсию 👛

По материалам Finance.UA
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