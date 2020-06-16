25% мирового мобильного трафика будет приходиться на 5G к 2025 году

До конца 2020 года ожидается 190 млн подключений в 5G-сетях и рост до 2,8 млрд 5G-подключений к концу 2025 года.

• Цифровая инфраструктура справилась с увеличенной нагрузкой во время пандемии.

• Рост популярности сетей фиксированной беспроводной доступа: 25% мирового мобильного трафика и 160 млн подключений к концу 2025 года.

Компания Ericsson (NASDAQ: ERIC) представила обновленный прогноз подключений к сетям пятого поколения по всему миру: до конца 2020 года количество 5G-подключений достигнет 190 млн, а к 2025 году – 2,8 млрд. В Центральной и Восточной Европе на сети 5G будет приходиться 27% подключений до 2025 года. Новые данные вошли в опубликованный отчет Ericsson Mobility Report за июнь 2020 года. Количество 5G-подключений растет быстрее прогнозов – в ноябре 2019 эксперты Ericsson ожидали 2,6 млрд подключений по итогам 2025 года.

Из-за карантина в поведении пользователей произошли заметные изменения – увеличилось использование как стационарных, так и мобильных сетей. Большая часть нагрузки пришлась на сети фиксированной связи в жилых районах, где трафик увеличился на 20-100%. Однако, многие операторы также заметили рост спроса в мобильной сети.

По данным исследования Ericsson Consumer Lab, 83% респондентов из 11 стран утверждают, что информационно-коммуникационные технологии очень помогли во время карантина. Прежде всего популярностью пользовались электронное обучение и спортивные программы, благодаря которым пользователи адаптировались к новой реальности. Кроме этого, 57% респондентов заявляют, что отложили финансовую подушку безопасности. При этом, треть планирует вложить средства в 5G и усовершенствованный широкополосный интернет дома, чтобы быть лучше подготовленными к потенциальной второй волне COVID-19.

“Распространение COVID-19 побудило людей во всем мире изменить свой привычный образ жизни, работать или учиться дома. Это привело к тому, что трафик резко перешел из деловых зон в жилые районы. В последнем Ericsson Mobility Report также прослеживается, что мобильные и стационарные сети играют большую роль в построении национальной инфраструктуры”, – комментирует Фредрик Джейджлинг (Fredrik Jejdling), исполнительный вице-президент и руководитель направления сетей связи компании Ericsson.

В конце 2019 15% общемирового трафика генерировалось в сетях фиксированного широкополосного доступа (ФШПД). В ближайшие годы популярность этой технологии будет расти быстрыми темпами, и в 2025 году в сетях ФШПД будет уже 160 млн подключений, а их доля в мировом трафике достигнет 25%. К этому времени с помощью технологий ФШПД будут передаваться 53 ЭБ данных.

Для предоставления услуг ФШПД используются сети 4G или 5G. Технология ФШПД считается экономически эффективной и применяется для предоставления услуг доступа в интернет частным и корпоративным пользователям, а также для работы цифровых услуг в рамках государственных программ и мер поддержки населения и бизнеса.

“Успех 5G следует измерять не столько на основе данных о количестве подключений, сколько учитывая преимущества, которые 5G дает людям и производствам. Технологии 5G созданы для инноваций, а кризис подчеркнул настоящую ценность связи и роль, которую она может играть в восстановлении экономики”, – добавляет Фредрик Джейджлинг.