В приложении Kyiv Smart City появились новые функции

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В обновленном приложении Kyiv Smart City пользователь может приобрести проездной на следующий месяц или на половину месяца с фиксированным количеством поездок или безлимитом.
Об этом сообщили в Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА.
“Проездной на следующий месяц можно приобрести заранее – с 24 числа предыдущего месяца. На полмесяца – с 14 числа текущего месяца”, – говорится в сообщении.
Как купить проездной на следующий месяц:
Какие еще новые функции появились в приложении:
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