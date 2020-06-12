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В приложении Kyiv Smart City появились новые функции

В приложении Kyiv Smart City появились новые функции

В обновленном приложении Kyiv Smart City пользователь может приобрести проездной на следующий месяц или на половину месяца с фиксированным количеством поездок или безлимитом.

Об этом сообщили в Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА.

“Проездной на следующий месяц можно приобрести заранее – с 24 числа предыдущего месяца. На полмесяца – с 14 числа текущего месяца”, – говорится в сообщении.

Как купить проездной на следующий месяц:

  • в разделе «Детали карты» нужно нажать «Купить проездной на…», после чего выбрать желаемый тариф проездного, учитывая нужное количество поездок;
  • если поездки на проездном кончились раньше срока его действия, пользователь может купить обычные поездки или же купить проездной еще раз.

Какие еще новые функции появились в приложении:

  • доступен баланс «Кошелька». За счет средств «Кошелька» пользователь может приобрести поездки для транспортной карты;
  • новый функционал и для автовладельцев. Появилась возможность доплатить за хранение эвакуированного автомобиля на штрафстоянке. То есть, если владелец не успевает забрать авто со штрафплощадки до конца оплаченного срока хранения, он может продлить этот срок, доплатив через приложение за необходимое количество дней.

Справка Finance.ua:

  • Скачать или обновить приложение Kyiv Smart City можно по ссылке.

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По материалам Finance.UA
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