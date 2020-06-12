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Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)

Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)

Компания Cocoa Motors подготовила к выпуску компактный электрический скутер Walkcar. И хотя это устройство нельзя назвать новинкой (его прототипу уже несколько лет), лишь сейчас компания наконец приступила к продажам финальной потребительской версии.

Электроскутер Walkcar похож по форме и размерам на ноутбук (только с колёсами) и напоминает скейтборд, но с некоторыми особенностями. Устройство содержит 4 колеса. При этом передние колёса являются ведущими, они приводятся в движение электрическими моторами. Задние колёса служат для поворотов. Управление поворотами осуществляется за счёт переноса веса тела пользователя между боковыми частями скутера, а для ускорения или торможения нужно наклонять тело вперёд или назад.


Фото: itc.ua

Встроенная батарея Walkcar имеет ёмкость 68 Вт-ч. Она обеспечивает возможность проехать 5 км в спортивном режиме или 7 км в экономичном режиме. Максимальная скорость движения в этих режимах составляет 16 и 10 км/ч, соответственно.


Фото: itc.ua

Устройство изготовлено из алюминия и углеродного волокна, благодаря чему вес скутера тоже сопоставим с ноутбуком – 2,9 кг. Cocoa Motors заявляет, что Walkcar оснащён самыми маленькими в мире моторами в колёсах, что помогает достичь небольших размеров при хорошем запасе мощности. Скутер способен преодолевать уклон до 10 градусов. Компания оценивает уровень постоянной мощности Walkcar в 260 Вт или 600 Вт пиковой мощности.

По материалам ITC.ua
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